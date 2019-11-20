АВТОСТАТ | Объявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX

Объявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX

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бъявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Компания «Авилон» официально представила первый внедорожник Aston Martin DBX. Стоимость новинки начинается от 14 млн 200 тыс. рублей. Российская квота на 2020 год составляет 83 автомобиля, и значительная их часть уже зарезервирована клиентами автодилера, сообщает пресс-служба «Авилона». Первые поставки внедорожника в Россию запланированы на лето 2020 года.

На старте продаж Aston Martin DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

«Авилон» работает с брендом Aston Martin с 2015 года. Среди моделей, представленных сегодня на российском рынке – новое поколение Vantage, DB11 в версиях V8, кабриолет Volante и мощный AMR. Также клиентам доступны эксклюзивные, штучные модели, такие как Valhalla. Как заявляют в «Авилоне», новый Aston Martin DBX очевидно станет одним из лидеров в сегменте Luxury SUV.

«Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», – говорил ранее президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки внедорожники цены suv премиум-марки кроссоверы aston martin

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