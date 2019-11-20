Объявлены российские цены на внедорожник Aston Martin DBX

Компания «Авилон» официально представила первый внедорожник Aston Martin DBX. Стоимость новинки начинается от 14 млн 200 тыс. рублей. Российская квота на 2020 год составляет 83 автомобиля, и значительная их часть уже зарезервирована клиентами автодилера, сообщает пресс-служба «Авилона». Первые поставки внедорожника в Россию запланированы на лето 2020 года.

На старте продаж Aston Martin DBX будет оснащен двигателем V8 мощностью 550 л.с. и 700 Нм крутящего момента в сочетании с 9-ступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом. В базовое оснащение модели уже входят межосевая блокировка с возможностью передачи до 100% крутящего момента как на переднюю, так и на заднюю оси, а также электронная межколесная блокировка задней оси, аналогичная устанавливаемой на модель Vantage. По умолчанию автомобиль также оборудован пневмоподвеской с 7 режимами, от Sport + до Terrain +.

«Авилон» работает с брендом Aston Martin с 2015 года. Среди моделей, представленных сегодня на российском рынке – новое поколение Vantage, DB11 в версиях V8, кабриолет Volante и мощный AMR. Также клиентам доступны эксклюзивные, штучные модели, такие как Valhalla. Как заявляют в «Авилоне», новый Aston Martin DBX очевидно станет одним из лидеров в сегменте Luxury SUV.

«Для Aston Martin Россия является одним из ключевых европейских рынков. Благодаря выходу первого внедорожника Aston Martin DBX мы ожидаем увеличение интереса к марке в России», – говорил ранее президент европейского офиса Aston Martin Томас Кисэль.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019-го и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».