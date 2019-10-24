Купе-кроссовер Haval F7x будет стоить более 1,5 млн рублей

На официальном сайте Haval появились цены и комплектации новой модели – купеобразного кроссовера F7x. Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто» по результатам проведенного мониторинга, начальная стоимость модели превысила 1,5 млн рублей.

Так, уже «в базе» (комплектация Comfort) цена нового кроссовера составляет 1 549 000 рублей. За эти деньги покупатель может рассчитывать на переднеприводную версию, укомплектованную 2-литровым бензиновым турбомотором с 7-ступенчатой роботизированной КП.

К слову сказать, для всех комплектаций предусмотрен только такой силовой агрегат. Автомобиль с полным приводом обойдется на 80 тысяч дороже – его начальная цена (комплектация Comfort) оценивается уже в 1 629 000 рублей.

Также покупателям предлагаются еще две комплектации, которые в зависимости от типа привода имеют следующие цены: Elite – 1 619 000 рублей (2WD) / 1 699 000 рублей (4WD); Premium – 1 739 000 рублей (2WD) / 1 819 000 рублей (4WD).

Как отмечают эксперты сайта «Цена Авто», если сравнивать купе-кроссовер Haval F7x с его «братом» F7, то их стоимость во всех сопоставимых комплектациях одинакова. Но при этом у F7 есть версии с 1,5-литровым турбодвигателем, которые оцениваются на 100 тысяч дешевле.

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».