Подключаемый гибридный кроссовер Volvo XC60 T8 Twin Engine доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine. Новинка доступна в двух комплектациях – Inscription и R-Design – стоимостью 5 млн 379 тыс. рублей и 5 млн 499 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба шведской марки. Поставки первых XC60 T8 Twin Engine на российский рынок Volvo запланированы на февраль 2020 года.

XC60 T8 Twin Engine – второй подключаемый гибрид на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine. Клиенты, сделавшие заказ на гибридный ХС60 или ХС90 до апреля 2020 года, получат год бесплатного электричества для поездок в режиме электрокара (за счет возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период).

XC60 T8 Twin Engine оснащается бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. 2,0-литровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л.с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,3 л на 100 км.

Аккумуляторная батарея расположена в туннельной части под полом, что позволило сэкономить пространство внутри салона, сохранив полноценный багажник. Низкий центр тяжести автомобиля также положительно сказался на его ездовых характеристиках и управляемости.

Как заявил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон, каждый год компания планирует выводить на российский рынок как минимум один электрифицированный автомобиль.

Напомним, ранее компания Volvo Сar Russia объявила об увеличении рекомендованных розничных цен с января 2020 года. В среднем по всему модельному ряду Volvo цены вырастут на 1,1%. Стоимость опций и пакетов для всех моделей шведского бренда останется без изменений. В зависимости от модели и двигателя автомобиля изменение прайс-листа с 1 января 2020 составит от 45 тысяч до 80 тыс. рублей. Сильнее всего подорожают дизельные версии D4 и D5 кроссовера XC60. Между тем, коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов заявил, что в случае увеличения утилизационного сбора в новом году компании придется дополнительно увеличить цены.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 6740 автомобилей, что на 13,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся в количестве 2510 единицы (+18,2%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 – в январе-октябре было реализовано 1581 таких машин (-7,1%). Замыкает тройку лидеров Volvo компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 1445 покупателей (рост в 2,3 раза).

В ноябре российские дилеры Volvo также начали прием заказов на спорт-седан премиум-класса S60 в стартовой комплектации Momentum, чей прайс-лист с января 2020 года не изменится. Стоимость переднеприводной версии с бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) начинается от 2 млн 400 тыс. рублей. Цена Volvo S60 с полным приводом и бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) составляет 2 млн 770 тыс. рублей. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo запланированы на февраль 2020 года.



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