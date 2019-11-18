Mercedes-Benz CLA получил новые версии в России

Российская линейка Mercedes-Benz CLA второго поколения пополнилась сразу двумя новыми модификациями – «заряженным» седаном AMG, который представляет собой техническую копию хэтчбека A35, и универсалом CLA 200.

Как пишет издание «Авторевю», оснащение седана ничем не отличается от хэтчбека, который продается на российском рынке с августа текущего года. Под капотом автомобиля установлена 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 306 л.с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с ней работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач AMG Speedshift DCT 7G с двумя сцеплениями. Время разгона до 100 км/ч занимает 4,9 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Как и родственный хэтчбек, в России Mercedes-AMG CLA 35 предложен в комплектации «Особая серия», которая включает обивку сидений кожзамом Artico, 10-дюймовые экраны для комбинации приборов и медиасистемы, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, светодиодные фары, круиз-контроль и 18-дюймовые колеса. Стоимость четырехдверного CLA в исполнении AMG начинается от 3,6 млн рублей.

Еще одна новая версия, универсал Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake, комплектуется 150-сильным турбомотором объемом 1,3 л, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у этой версии CLA только передний. Комплектация для универсала тоже всего одна, Sport. Она подразумевает AMG-пакет, спортивные сиденья с обивкой черным кожзамом, мультимедийную систему, датчики света и дождя, камеру заднего вида, парковочный ассистент, круиз-контроль, электропривод складывания зеркал, сигнализацию и 18-дюймовые колеса. Цены на универсалы Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake начинаются с 2 млн 580 тыс. рублей, что на 80 тысяч дороже аналогичного седана.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz в октябре реализовали 33419легковых автомобилей, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Для марки Mercedes-Benz российский рынок является приоритетным, поэтому в следующем году мы увидим много новинок: GLE-купе, GLB, дизельный G-класс, GLA, электрический EQC, рестайлинг E-класс. А как известно, выход новых моделей оказывает положительное влияние на продажи автомобилей», – говорит директор филиалов «АВИЛОН. Mercedes-Benz» Алексей Стариков.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».