Коллекционный Bentley Continental GT Number 9 Edition доступен в России

Компания Bentley представила в России коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner. В мире выпущено всего 100 этих уникальных гоночных автомобилей, три из которых в цвете Viridian эксклюзивно представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Как сообщает пресс-служба Bentley, каждый коллекционный Continental GT Number 9 Edition от Mulliner несет в себе частичку легендарного спортивного автомобиля Тима Биркина Blower №9, который принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года и снискал славу культового гоночного Bentley довоенных лет. Настоящий «артефакт» –деревянную вставку из сиденья, которое было заменено во время реставрации, – мастера ателье Mulliner поместили в середину панели приборов поворотного дисплея каждого коллекционного автомобиля.

Лимитированная серия отличается эмблемами «No.9» и «девяткой» на решетке радиатора. Кузов модели выполнен в эксклюзивном зеленом цвете Viridian, автомобиль также оснащен уникальным набором опций Blackline и элементами из карбона. Интерьер Continental GT Number 9 Edition от Mulliner исполнен в коже оттенка Cumbrian Green с более глянцевой поверхностью сидений, панелей дверей и в других частях салона. Подголовники и дверные панели автомобиля украшает тисненый логотип «В», такой же, как и на дверях модели Blower 1930 года выпуска. Каждый из ста автомобилей получил покрытые 18-каратным золотом рукоятки дефлекторов, выполненные в стиле регистров органа, как на Blower №9, и накладки порогов с надписью «1 of 100» («Один из 100»).

На передней панели Continental GT Number 9 Edition использовано специальное покрытие Engine Spin, которое также широко использовалось в отделке гоночных автомобилей и самолетов в 1920-х и 1930-х годах из-за его низкой светоотражающей способности. Центральную консоль украшают эксклюзивные часы марки Jaeger, которые были выпущены в рамках партнерства ателье Mulliner и этого британского часового бренда. Они созданы по мотивам циферблата оригинального Blower №9 и изготовлены по тем же технологиям, что и часы гоночных автомобилей прошлого века.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 242 единицы. Это на 30% выше результата годичной давности (187 шт.). Более половины (51%) от указанного количества пришлось на Bentley Continental GT, что эквивалентно 124 купленным экземплярам. Напомним, что эта модель появилась на российском рынке только в 2018 году, а за отчетный период ее реализация выросла в 5,6 раза.

Какие модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».