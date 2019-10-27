В России стартовали продажи кроссовера Toyota RAV4 нового поколения

В пятой генерации Toyota RAV4 получил более агрессивный внедорожный дизайн минимальный дорожный просвет в 200 мм. Уже в базовой комплектации кроссовер имеет светодиодную оптику, и впервые в российской истории RAV4 для модели доступны 19-дюймовые колесные диски.

Стоимость новинки в базовой комплектации «Стандарт» стартует с отметки в 1 млн 756 тыс. рублей за переднеприводную версию с 2-литровым мотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цена топовой комплектации «Престиж Safety», оснащенной двигателем 2,5 л в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, составляет 2 млн 661 тыс. рублей.

Напомним, что производство кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения началось в Санкт-Петербурге 1 октября – после завершения выпуска автомобилей предыдущего поколения .

30 октября в российских дилерских центрах Toyota начались продажи нового Toyota RAV4 . Как сообщает пресс-служба японской компании, презентация новинки для клиентов стартует по всей стране с 16 ноября.

На российском рынке RAV4 пятого поколения представлен с двумя совершенно новыми бензиновыми атмосферными двигателями серии Dynamic Force. Автомобили с 2-литровым мотором (150 л.с.) оснащаются вариатором с механическим редуктором. Новый RAV4 с двигателем 2,5 л (200 л.с.) получил 8-ступенчатый «автомат» с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора.

Помимо традиционной схемы решения полного привода Dynamic Torque Control AWD (комплектация «Комфорт»), новый RAV4 получит усовершенствованную систему полного привода с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса – Dynamic Torque Vectoring AWD.

Кроме того, на пятом поколении RAV4 дебютирует система Multi-terrain select, которая помогает подобрать оптимальный алгоритм работы автомобиля под конкретный тип покрытия. На выбор водителю предлагается три предустановленных варианта Normal (обычная дорога), Mud and Sand (жидкая грязь и песок) Rock and Dirt (камни и грунт). Алгоритмы Multi Terrain Select вносят коррективы в работу двигателя, коробки передач, системы полного привода, усилителя руля.

Напомним, что, согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», Toyota RAV4 предыдущего поколения лидирует в сегменте среднеразмерных кроссоверов по сохранности остаточной стоимости с показателем 84,6 – 92,5% (от первоначальной цены за три года эксплуатации).

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».