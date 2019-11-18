Обновленный Jaguar XE поступил в продажу в России

Российские дилеры Jaguar начали продажи обновленного седана Jaguar XE 2020 модельного года. Стоимость новинки составляет от 2 млн 844 тыс. рублей до 3 млн 406 тыс. рублей, в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.

Для обновленного XE доступны 2,0-литровые бензиновые двигатели мощностью 249 л.с. и 300 л.с., а также дизельный Ingenium мощностью 180 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Автомобиль представлен в версиях с задним или полным приводом.

Уже в базовой комплектации модель оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, кожаными сиденьями с электрорегулировкой, полностью светодиодными головными фарами и задними огнями с усовершенствованной графикой, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида и системой удержания полосы движения. Кроме того, обновленный XE получил зеркало заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, обеспечивая беспрепятственный обзор пространства за автомобилем.

Все версии XE оснащены пакетом холодного климата, который включает в себя обогрев лобового стекла, сидений, рулевого колеса, а также функцию стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Land Rover начали продажи внедорожника Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года. Стоимость новинки составляет от 2 млн 930 тыс. рублей до 4 млн 082 тыс. рублей, в зависимости от комплектации. Все версии Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года представлены с полным приводом. Клиентам доступен на выбор ряд четырехцилиндровых двигателей Ingenium, включая два бензиновых и два дизельных двигателя. Самая динамичная версия – бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. выдает 365 Нм крутящего момента и позволяет разогнаться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды. Уже в базовой комплектации модели доступны функция подогрева лобового стекла и многофункционального рулевого колеса, стояночный обогрев двигателя и салона с дистанционным управлением и программированием через сенсорный дисплей, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, а также передние и задние датчики парковки и светодиодные фары. Обновленный внедорожник также получил передовые решения, среди которых технология «прозрачного капота» ClearSight Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, трансформирующееся в видеоэкран высокого разрешения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».