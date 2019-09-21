Mazda CX-5 получил в России зимнюю спецсерию

Российские дилеры Mazda начали продажи кроссовера Mazda CX-5 специальной серии «Zima Edition». Самые популярные комплектации Supreme и Executive дополнены комплектом зимних шин, интеллектуальной системой динамического контроля автомобиля, включая автозапуск, системой бесконтактного открывания багажника и фирменным шильдиком особой серии, сообщает пресс-служба Mazda Motor Rus. Как отмечается, весь перечень оснащения устанавливается пакетом и не увеличивает финальную стоимость автомобиля. Специальная серия «Zima Edition» доступна для комплектаций – Supreme от 2 млн 130 тыс. рублей и Executive от 2 млн 382 тыс. рублей.

Напомним, в мае этого года на российском рынке появился обновленный кроссовер Mazda CX-5. Экстерьер автомобиля отличается новыми 19-дюймовыми колесными дисками. В интерьере в комбинации приборов появился 7-дюймовый дисплей, вентиляция передних сидений и безрамочное внутреннее зеркало. В салоне появились кожа Nappa нового цвета Deep Red, декоративная отделка деревом, черный потолок и LED-освещение. Мультимедийная система имеет функции CarPlay и Android Auto. Также в Mazda CX-5 стала доступна система G-Vectoring Control Plus – она расширяет функции предыдущей GVC и предлагает улучшенные алгоритмы в эстремальных условиях движения при перестроениях и поворотах. Кроме того, в вариантах комплектаций появилась новая – Executive, c двигателями 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.).

Кроссовер Mazda CX-5 является безусловным бестселлером марки на российском рынке. По итогам девяти месяцев 2019 года продажи Mazda CX-5 в нашей стране составили 15945 автомобилей (+1%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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