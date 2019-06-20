Лидеры авторынка России в сентябре 2019 года

В первый месяц осени продажи новых легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 157 129 единиц. Это на 0,2% меньше, чем в сентябре 2018 года. За 9 месяцев рынок тоже показал падение (-2% до 1 271 392 шт.).

Лидером среди марок по-прежнему является LADA, чьи продажи в сентябре составили 31 516 автомобилей, что соответствует доле рынка 20,1%. Следом за ней идет KIA с результатом 19 194 проданных экземпляров и рыночной долей 12,2%. Замыкает тройку лидеров еще один корейский бренд, Hyundai, с показателем 16 050 автомобилей и долей 10,2%. Таким образом, на долю этих трех брендов в прошлом месяце суммарно пришлось свыше 40% российского авторынка.

У шести марок-лидеров из десяти отмечается положительная динамика по сравнению с сентябрем 2018 года (LADA, KIA, Renault, Volkswagen, GAZ, Mercedes-Benz). При этом наибольший рыночный рост зафиксирован у GAZ (+32,6%). Остальные четыре бренда продемонстрировали снижение уровня продаж в диапазоне от -0,3% (Hyundai) до -16,3% (Toyota).

В модельной структуре рынка первенство удерживает отечественная LADA Granta. Этих автомобилей в сентябре было продано в кодичестве 11 208 единиц (+12,8%). На второй строчке рейтинга - LADA Vesta с результатом 9 452 проданных автомобиля (+4,4%). Третьим идет KIA Rio, чьи продажи снизились на 1,8% и составили 7 758 машин. В пятерку лидеров также вошли две модели Hyundai - кроссовер Сreta (6 408 шт.; +9,1%) и седан Hyundai Solaris (5 402 шт.; -14,2%).

В целом же в сентябре падение продаж отмечается у 7 моделей из числа тех, что входят в ТОП-20. При этом максимальный спад произошел у Renault Duster (-17%), а вот наибольший рост зафиксирован у Renault Logan (+178,9%).

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