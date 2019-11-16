Chery Tiggo 4 получил автозапуск в комплектации Cosmo

Компания Chery расширила в России штатную комплектацию Cosmo кроссовера Chery Tiggo 4. В список оснащения добавлена функция автозапуска двигателя без удорожания комплектации, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус». Напомним, стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo составляет от 1 млн 199 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как отмечается, дистанционный запуск автомобиля стал дополнением к полному «зимнему» пакету, который включает в себя обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

Владельцы кроссоверов Tiggo 4 в комплектации Cosmo, воспользовавшись данной технологией автозапуска, могут предварительно подготовить автомобиль к поездке, а именно: завести двигатель, создать комфортную температуру воздуха в салоне, прогрев салон зимой или охладив в летнее время года, а также подзарядить аккумуляторную батарею во время длительной стоянки автомобиля для устранения возможной проблемы запуска. Чтобы активировать запуск силового агрегата с ключа-браслета, необходимо нажать иконку «Ключ», далее удерживать иконку «Двигатель» не менее трех секунд до запуска двигателя. Для удаленного запуска двигателя с ключа-брелка необходимо удерживать кнопку «Заблокировать двери» в течение трех секунд.

Кроссоверы Tiggo 4 серии Cosmo оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,2 л на 100 км. При этом двигатель может работать на бензине с 92 октановым числом.

Комплектация Cosmo включает в себя ESP версии 9.1 от Bosch, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кожаные сиденья, «Умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном и система Cloudrive 2.0, позволяющая расширить возможности смартфона, 2 USB-разъема и др. В комплектацию Cosmo также включен полный «зимний пакет», в который входят обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.

По сравнению с ранее представленными версиями, в комплектации Cosmo усовершенствованы детали интерьера. В частности, изменения коснулись дизайна центральной консоли, добавились дефлекторы для второго ряда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Chery Tiggo 4, который вышел на российский рынок в августе этого года, уже стал локомотивом продаж марки в нашей стране. Так, по итогам октября российские дилеры Chery реализовали 676 автомобилей (+34%), из них 57% пришлись на новый бестселлер Tiggo 4. Кроссовер представлен в России в четырех комплектациях: Start, Comfort, Techno и Cosmo. При этом более 60% продаж приходится на максимальную комплектацию с 2,0-литровым атмосферным двигателем – Techno.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Chery, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».