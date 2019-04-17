АВТОСТАТ | Mercedes-Benz V-Класс получил пакет AMG Line

Mercedes-Benz V-Класс получил пакет AMG Line

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Обновленный Mercedes-Benz V-Класс получил новое пакетное предложение AMG Line. Стоимость Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic составляет 4 млн 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Такой минивэн отличают декоративные элементы AMG Line снаружи и в интерьере. В автомобиле предусмотрены сдвижные двери с электроприводом с обеих сторон и комфортные сиденья. Кроме того, набор электронных ассистентов водителя дополняют система экстренного торможения Active Brake Assist, функции контроля «слепых зон», удержания в полосе движения, а также ассистент дальнего света и система Distronic Plus. Mercedes-Benz V-Класс AMG Line 4Matic также получил подвеску Agility Control с избирательной демпфирующей системой, систему контроля давления в шинах и увеличенный топливный бак. Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель мощностью 163 л.с.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только этой марки) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобили цены новые опции премиум-марки новые версии mercedes-benz mercedes-benz v-class

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