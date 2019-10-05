Седан Volkswagen Polo обзавелся новой доступной версией SELECT

Российские дилеры Volkswagen начинают прием заказов на бестселлер марки, седан Polo в новой специальной версии SELECT. Цена на новинку начинается от 799 900 рублей, сообщается в официальном пресс-релизе марки.

В линейке двигателей для Volkswagen Polo SELECT предусмотрены 90-сильный мотор в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 110-сильный в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической КП.

Внешне модель отличают 15-дюймовые стальные диски с декоративными колпаками, фары головного света с лампами Н7, а также наружные зеркала, окрашенные в черный цвет и оборудованные обогревом и электрорегулировкой. Опционально доступны также 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada.

В салоне новинки расположены сиденья с тканевой обивкой Cushion, а для мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КП предусмотрена кожаная обивка. Интерьер декорирован вставками Dark Illusion, а задние сиденья могут складываться в пропорции 60:40.

Polo SELECT оснащается следующим функциональным оборудованием: аудиосистемой R 140, центральным замком с дистанционным управлением, подогревом передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контролем, а опционально доступен автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Также опционально для модели предлагаются светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт» и «Безопасность».

Важной отличительной характеристикой специальной версии Polo SELECT является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря этому приложению владелец Polo SELECT получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона. После регистрации и получения Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect становятся доступны следующие функции:

- Обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда необходимо пройти следующий технический осмотр.

- Обзор пройденного расстояния и времени в пути, потребленного топлива и затрат на него, сортировка по типам поездок.

- Анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности.

- Функция «Сервисный центр» обозначит на карте авторизованные центры Volkswagen поблизости и предоставляет возможность записаться на обслуживание.

- В случае неисправности у клиента в один клик появляется доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.

- Поиск автомобиля на месте парковки с помощью функции геолокации (актуально на больших паркингах в мегаполисах).

Напомним, что за 9 месяцев 2019 года российские дилеры Volkswagen реализовали 76186 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели остановили свой выбор 42413 покупателей (-1%).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».