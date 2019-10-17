Volkswagen в сентябре увеличил корпоративные продажи на 28%

сегодня, 16:00 198 0

Volkswagen в сентябре увеличил корпоративные продажи на 28%

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
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Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали корпоративным клиентам 3480 автомобилей, что на 27,6% больше по сравнению с прошлым годом. С начала года рост корпоративных продаж составил 21%, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Volkswagen реализовали 9560 автомобилей, что на 2% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в прошлом месяце остановили свой выбор 5385 покупателей (+7%). Вместе с тем российские клиенты все чаще делают выбор в пользу внедорожной линейки Volkswagen. Так, в сентябре было продано 3192 автомобиля Tiguan, что на 8% выше показателя годичной давности. Обладателями внедорожников Touareg стали 676 клиентов, а самую большую модель марки, внедорожник Teramont, выбрали 256 покупателей.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Volkswagen Polo (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи volkswagen volkswagen polo volkswagen teramont volkswagen tiguan volkswagen touareg

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