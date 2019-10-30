Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

По запросу дополнительные поля (КПП, ОГРН, ОКПО, коды видов деятельности, дата создания и дата регистрации юр. лица)

Начиная с 2012 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные корпоративных продаж по всем регионам России.

Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, перечень моделей, которые массово покупают компании.

Привязка наименования юридического лица к ИНН позволяет видеть головную компанию - владельца ТС, а также сортировать компании покупателей по видам деятельности, регионам местонахождения и прочим параметрам.

Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России в целом и территориальных единиц:

8 федеральных округов;

83 региона;

более 1000 городов.

Подписка на 2019 год (ежемесячно).

Предыдущие периоды:

за 2018 год;

за 2017 год;

за 2016 год;

за 2015 год;

за 2014 год;

за 2013 год;

за 2012 год.

Типы ТС:

легковые автомобили;

легкие коммерческие автомобили;

грузовые автомобили;

автобусы;

мототехника

прицепы/полуприцепы.

Данные представлены в Excel и организованы в формате сводных таблиц. Шаблон предоставляется по запросу.

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