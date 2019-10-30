Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России

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Структура данных:
По запросу дополнительные поля (КПП, ОГРН, ОКПО, коды видов деятельности, дата создания и дата регистрации юр. лица)
Начиная с 2012 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные корпоративных продаж по всем регионам России.
Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России даёт возможность в оперативном режиме отслеживать кто и какими объемами пополняет корпоративные парки, какие бренды пользуются спросом, перечень моделей, которые массово покупают компании.
Привязка наименования юридического лица к ИНН позволяет видеть головную компанию - владельца ТС, а также сортировать компании покупателей по видам деятельности, регионам местонахождения и прочим параметрам.
Ежемесячная статистика учёта транспортных средств в пользовании юридических лиц на территории России в целом и территориальных единиц:
Подписка на 2019 год (ежемесячно).
Предыдущие периоды:
Типы ТС:
Данные представлены в Excel и организованы в формате сводных таблиц. Шаблон предоставляется по запросу.
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