Обновленный Lexus GX 460 поступил в продажу в России

Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460. Новинка доступна в четырех комплектациях – Executive 5 (4 млн 565 тыс. руб.), Executive Sport 5 (4 млн 672 тыс. руб.), Premium (4 млн 969 тыс. руб.) и Premium Sport (5 млн 061 тыс. руб.), сообщает пресс-служба японской марки.

Вне зависимости от комплектации, автомобиль оснащается светодиодными фарами ближнего и дальнего света (с омывателями), светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными противотуманными фарами обновленного дизайна и задними фонарями, интегрированным в задний спойлер дополнительным стоп-сигналом. Указатели поворотов имеют краткосрочный режим включения, для удобства посадки в автомобиль и выхода из него предусмотрена подсветка зоны посадки. Внедорожник имеет эффектные рейлинги на крыше, наружную антенну в современной стилистике «плавник акулы», а также люк с электроприводом в крыше. Штатными для всех GX 460 являются 18-дюймовые колеса с легкосплавными дисками и шинами размерности 265/60 R18. Во всех случаях автомобиль комплектуется полноразмерным запасным колесом, также на легкосплавном диске.

Вне зависимости от комплектации, рулевая колонка автомобиля имеет регулировку по вылету и наклону, а многофункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и деревянными вставками – подогрев. Боковые зеркала, в корпуса которых интегрированы светодиодные повторители указателей поворотов, оснащены обогревом, электроприводами регулировки и складывания, автоматическим затемнением. Автоматическое затемнение имеет и салонное зеркало заднего вида. Все Lexus GX 460 имеют датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки. Для удобства пользования предусмотрена возможность отдельного открытия стекла двери багажного отсека, а в багажнике имеется розетка с напряжением 220 В. Кроме того, в базовое оснащение обновленного Lexus GX 460 входят интеллектуальная система доступа и запуска/остановки двигателя кнопкой, а также боковые подножки со светодиодной подвеской.

Все сиденья выполняются в отделке из полуанилиновой кожи. Передние сиденья оснащаются электрорегулировками в 8 направлениях, активными подголовниками, обогревом и вентиляцией, электрорегулировкой поясничной опоры. Функция памяти обеспечивает возможность сохранить настройки (до 2 вариантов) положения сидений, рулевой колонки и наружных зеркал. Для переднего и второго рядов предусмотрены практичные резиновые напольные коврики.

Вне зависимости от версии, все Lexus GX 460 имеют активную регулируемую подвеску AVS, задняя подвеска при этом пневматическая. В любой из комплектаций автомобиль оснащается системами ABS, EBD, BAS, A-TRC, VSC, HAC, DAC, KDSS, EBS, имеет электронную блокировку межосевого дифференциала и систему контроля давления в шинах. Штатными системами безопасности также являются сигнализация, иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением.

В базовую комплектацию входят фронтальные подушки безопасности и боковые подушки для переднего ряда сидений, а также коленные подушки безопасности для водителя и пассажира и шторки безопасности по всей длине салона. В соответствии с российским законодательством, все автомобили Lexus комплектуются оборудованием экстренной связи системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Мультимедийная система в штатном исполнении имеет 9 динамиков, встроенный модуль Bluetooth, навигацию и EMV-монитор.

В пятиместной комплектации Executive 5 Lexus GX 460 оснащается двухзонным климат контролем. Эта версия также имеет камеру заднего обзора (со статическими направляющими), круиз-контроль.

В семиместной, максимальной, комплектации Premium Lexus GX 460 оснащается третьим рядом сидений, для которого предусмотрены электропривод складывания и дополнительная (третья) зона климат-контроля. Также в этой версии сиденья второго ряда оснащаются дополнительными боковыми подушками безопасности и обогревом, а емкость в центральном подлокотнике между передними сидениями имеет внутреннее охлаждение.

Lexus GX 460 Premium оснащается системой автоматического переключения ближнего и дальнего света фар АНВ, системой кругового обзора с 4 камерами по периметру автомобиля, системой мониторинга слепых зон и системой помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения (RCTA). Внедорожные возможности автомобиля расширяют система Multi Terrain Monitor, система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (Crawl Control) и селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select). Список высокотехнологичных систем безопасности дополняется адаптивным круиз-контролем, системой распознавания дорожных знаков, системой контроля усталости водителя, системой оповещения о смене полосы движения.

В комплектации Premium на Lexus GX 460 устанавливается аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками.

Исполнение Sport (как для комплектации Executive 5, так и для комплектации Premium) предусматривает установку аэродинамических накладок серебристого цвета на передний и задний бамперы, накладки на боковые зеркала специального дизайна, спортивную насадку на выхлопной патрубок. Эти версии комплектуются 18-дюймовыми колесными дисками «затемненного» дизайна, а также отличаются логотипами Sport на передних крыльях.

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