Продажи новой Hyundai Sonata стартуют онлайн

Сегодня в Москве в учебном центре Hyundai Training Academy прошла презентация восьмого поколения Hyundai Sonata. Особенность старта продаж – доступность бронирования в режиме «онлайн».
Автомобиль в России предлагается в 6 комплектациях – Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по максимально рекомендованной розничной цене от 1 499 000 рублей, в топовой комплектации Prestige стоимость автомобиля составит от 1 999 000 рублей, сообщает пресс-служба компании «Хендэ Мотор СНГ».
У Hyundai Sonata восьмого поколения – обновленный дизайн экстерьера и интерьера, также есть изменения в системах безопасности, наборе опций. На выбор доступны два бензиновых двигателя – новый семейства Smartstream 2.5 MPi и Nu 2,0 MPi. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом году будут доступны автомобили только с 2,5-литровым двигателем.
«Hyundai Sonata всегда пользовалась высоким спросом на мировом рынке. Это одна из самых проверенных и успешных моделей бренда среди покупателей. Сегодня компания представила абсолютно новый, не похожий на предыдущие поколения автомобиль», - сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Версия «Соната онлайн» подготовлена специально для заказа через онлайн-шоурум. Цена такой «Сонаты» – 1 725 000 рублей.
Выбрав нужную комплектацию, цену, город и дилера, покупатель может все это зафиксировать, или, как сказал в презентации Алексей Калицев «забукировать». Выбор производится на складе производителя, автомобиль будет доставлен в указанный дилерский центр. Далее – в течение 48 часов покупатель приезжает в выбранный ДЦ, где происходит подписание договора на приобретение и внесение предоплаты.
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