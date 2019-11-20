Продажи новой Hyundai Sonata стартуют онлайн

Сегодня в Москве в учебном центре Hyundai Training Academy прошла презентация восьмого поколения Hyundai Sonata. Особенность старта продаж – доступность бронирования в режиме «онлайн».

Автомобиль в России предлагается в 6 комплектациях – Classic, Comfort, Style, Elegance, Business и Prestige. В базовой версии модель можно приобрести по максимально рекомендованной розничной цене от 1 499 000 рублей, в топовой комплектации Prestige стоимость автомобиля составит от 1 999 000 рублей, сообщает пресс-служба компании «Хендэ Мотор СНГ».

У Hyundai Sonata восьмого поколения – обновленный дизайн экстерьера и интерьера, также есть изменения в системах безопасности, наборе опций. На выбор доступны два бензиновых двигателя – новый семейства Smartstream 2.5 MPi и Nu 2,0 MPi. Оба мотора работают в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В этом году будут доступны автомобили только с 2,5-литровым двигателем.

«Hyundai Sonata всегда пользовалась высоким спросом на мировом рынке. Это одна из самых проверенных и успешных моделей бренда среди покупателей. Сегодня компания представила абсолютно новый, не похожий на предыдущие поколения автомобиль», - сказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.