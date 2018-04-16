Volkswagen Touareg Exclusive получил в России более мощный двигатель

Флагманский кроссовер Volkswagen Touareg в исполнении Exclusive получил новый бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость модели с данным мотором составляет 5 млн 049 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Напомним, ранее Volkswagen Touareg Exclusive предлагался с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена бензиновой версии Touareg Exclusive составляет 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем – 4 млн 799 тыс. рублей.

Volkswagen Touareg Exclusive оборудуется 19-дюймовыми колесными дисками Osorno, светодиодными матричными фарами IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, задними стеклами с тонировкой, лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией, а также омывателем фар.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2019 года продажи Volkswagen Touareg на российском рынке выросли на 39% и составили 4585 автомобилей. Напомним, в ноябре в продажу поступила новая версия внедорожника Touareg Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем 249 л.с. составляет 3 млн 699 тыс. рублей, с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цены на другие модели Volkswagen, а также на модели других брендов, реализуемые на российском рынке, можно посмотреть здесь: >>>>