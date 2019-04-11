Обновленный Subaru Forester доступен для заказа в России

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года, который получил некоторые изменения во внешности.

Так, помимо уже привычной цветовой палитры кузова, автомобиль доступен в новом цвете «Темно-серый металлик» (Magnetite Gray Metallic). В комплектациях Elegance ES и Elegance+ ES появились новые колесные диски диаметром 18 дюймов в дизайне 10 спиц. Кроме этого, 17-дюймовые диски в комплектации Standard теперь точно такие же, как и в более дорогих комплектациях Comfort и Elegance, сообщает пресс-служба Subaru.

Цены на Subaru Forester 2020 модельного года стартуют с отметки 2 млн 059 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Standard. В самой дорогой комплектации Premium ES флагманский кроссовер доступен к заказу по цене 2 млн 659 тыс. 900 рублей.

Напомним, Subaru Forester предлагается на российском рынке с двумя бензиновыми двигателями, оснащенными непосредственным впрыском и объемом 2.0 и 2.5 литра. Силовые агрегаты работают в паре с фирменным цепным вариатором Lineartronic, а система полного привода Symmetrical AWD, доступна во всех комплектациях.

Subaru Forester оснащается фирменной системой управления X-Mode, которая в максимальной комплектации Premium ES имеет два режима работы, а также системой помощи водителю EyeSight, включающей в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Subaru Forester является самой популярной моделью бренда на российском рынке. В целом по итогам десяти месяцев 2019 года продажи автомобилей Subaru в нашей стране составили 5952 единицы (-5%).