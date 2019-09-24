Новый Volvo S60 доступен для заказа в России в стартовой комплектации

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на спорт-седан премиум-класса S60 в стартовой комплектации Momentum. Стоимость переднеприводной версии с бензиновым двигателем T4 (190 л.с.) начинается от 2 млн 400 тыс. рублей. Цена Volvo S60 с полным приводом и бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) составляет 2 млн 770 тыс. рублей. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo запланированы на февраль 2020 года, сообщает пресс-служба шведской марки.

Напомним, в конце сентября российские дилеры Volvo начали выдавать клиентам первые автомобили Volvo S60 в более богатых дизайнерских комплектациях – Inscription и R-Design. С тех пор было продано 46 автомобилей этой модели. Все седаны S60 поставляются в Россию с нового завода Volvo Cars в Южной Каролине (США).

Напомним, в первый год продаж на российском рынке Volvo S60 будет представлен в переднеприводной и полноприводной версиях, с бензиновыми двигателями разной мощности – 190 или 249 л.с. Стоит отметить, что новый седан S60 стал первой моделью Volvo, для которой не предлагаются дизельные версии.

Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60. Технология способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности может помочь избежать столкновения, применив автоматическое торможение.

В стандартное оснащение автомобиля также входит система предотвращения съезда с дороги Run-off Road Mitigation, система предотвращения выезда на полосу встречного движения Oncoming Lane Mitigation, адаптивный круиз-контроль. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert.

Все автомобили уже в базовом оснащении предлагаются с информационно-развлекательной системой Sensus с 9-дюймовым вертикально ориентированным сенсорным дисплеем и возможностью голосового управления, встроенным Wi-Fi-роутером, а также системой Volvo on Call, которая позволяет дистанционно управлять функциями автомобиля через мобильное приложение.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке до конца 2019 и в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».