Внедорожник Bentley Bentayga получил новые версии с четырьмя и семью сиденьями. В России клиентам доступна линейка из трех двигателей (бензиновых V8, W12 и V8 Diesel), сообщает пресс-служба Bentley.

Как отмечается, разнообразие конфигураций сидений дополнительно расширяет возможности роскошного внедорожника Bentayga. Он достаточно просторен для поездок семьи из семи человек и позволяет в случае необходимости разместить большой объем багажа. При этом наличие четырехместной модификации означает, что Bentayga также может использоваться и в качестве роскошного лимузина.

В автомобиле с двумя задними сиденьями в распоряжении пассажиров оказываются практически те же функции роскошных сидений, которые доступны в передней части салона, включая электрическую регулировку в 12 направлениях, подогрев, вентиляцию и массаж. Между задними сиденьями в салоне роскошного внедорожника Bentley находится центральная консоль, в которой предусмотрены дополнительные отделения для хранения вещей и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, а также задняя панель с изысканной прострочкой, отделяющая салон от багажного отделения. Для просторной конфигурации с двумя раздельными задними сиденьями предлагается и ряд дополнительных опций, в том числе развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment, Bluetooth-наушники, складные столики для пикника и встраиваемая в консоль индивидуальная секция для охлаждения напитков от Mulliner.

Что касается семиместной версии Bentley Bentayga, третий ряд сидений можно сложить с помощью электропривода одним нажатием кнопки, чтобы довести объем багажного отделения до максимума, тогда как средний ряд сидений складывается вручную для облегчения доступа. В качестве опции также предлагается развлекательная система для задних пассажиров Bentley Rear Entertainment.

Для отделки эксклюзивного салона мастера Bentley используют самые изысканные материалы: от редких видов древесного шпона и глянцевого карбонового покрытия до кожи высочайшего качества, прошитой вручную.

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