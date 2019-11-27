Обновленный Toyota C-HR доступен для заказа в России

Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный купе-кроссовер Toyota C-HR. Стоимость новинки в комплектации Hot начинается от 1 млн 828 тыс. рублей. Комплектация Cool доступна по цене от 2 млн 168 тыс. рублей, что аналогично ее стоимости до обновления, сообщает пресс-служба Toyota.

Обновленный Toyota C-HR получил новый передний бампер с более широкой решеткой радиатора и декоративной нижней накладкой в цвет кузова. Противотуманные фары были перенесены выше и ближе к боковым границам автомобиля. В задней части купе-кроссовера изменилась форма задних фонарей, между которыми появилась соединяющая их цельная накладка Модель оснащается полностью светодиодной оптикой, включая дневные ходовые огни, ближний и дальний свет, противотуманные фары и задние фонари.

Обновленный Toyota C-HR стал первой моделью Toyota в России, на которую во всех комплектациях устанавливается мультимедийная система с поддержкой функций Apple CarPlay и Android Auto. Функционал Apple CarPlay и Android Auto позволяет вывести интерфейс смартфона на 8-дюймовый экран мультимедийной системы, чтобы управлять приложениями при помощи сенсорных кнопок и кнопок на руле, не теряя контроля над дорогой. Также поддерживается возможность голосового управления.

С обновлением на Toyota C-HR предлагается премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками, усилителем нового поколения с функцией тонкой настройки и технологией восстановления сжатого звука Clari-Fi, которая повышает качество звучания до уровня CD.

Обновленный Toyota C-HR предлагается на российском рынке в двух комплектациях, каждой из которых соответствует своя комбинация двигателя, а также тип привода. В версии Hot модель оснащается атмосферным бензиновым 2,0-литровым двигателем и передним приводом. Комплектация Cool оборудуется турбированным бензиновым двигателем объемом 1,2 литра и полным приводом Dynamic Torque Control AWD, который конструктивно аналогичен полному приводу на Toyota RAV4 и Highlander. Обе версии купе-кроссовера предлагаются только с вариаторной трансмиссией.

Что касается оснащения, в версии Hot добавились светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные ходовые огни и частично светодиодные задние фонари. Боковые зеркала заднего вида получили электропривод автоматического складывания. Кроме того, теперь уже с версии Hot доступны передние и задние датчики парковки и система Smart Entry & Push start.

Комплектация Cool в дополнение к новым мультимедийным функциям получила электропривод регулировки водительского сиденья. В оснащение этой версии также входят система интеллектуальной помощи при парковке IPA c автоматическим рулением, система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA и система мониторинга слепых зон BSM. Теперь вне зависимости от комплектации обновленный Toyota C-HR оснащается омывателем фар.

Обе версии купе-кроссовера имеют «зимний пакет», включающий обогревы рулевого колеса, лобового стекла в зоне стеклоочистителей, боковых зеркал и передних сидений, индикатор уровня омывающей жидкости, а также – в комплектации Hot – дополнительный электрический отопитель салона.

В каких городах есть дилерские центры Toyota, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».