Volkswagen Touareg получил в России новую версию Business

Российские дилеры Volkswagen начали продажи новой версии внедорожника Touareg Business, которая получила расширенный набор функционального оборудования. Специальное исполнение Touareg Business предлагается с бензиновым или дизельным двигателем на выбор мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Цена версии Touareg Business с бензиновым двигателем составляет 3 млн 699 тыс. рублей, с дизельным – 4 млн 219 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Внешне новая версия отличается рейлингами на крыше и легкосплавными колесными дисками Concordia 18”. Автомобиль предлагает на выбор два стилевых направления интерьера – технологичный Elegance или уютный Atmosphere. Кроме того, внутреннее пространство Touareg дополнено пакетом кожаной отделки Vienna с сиденьями ergoComfort спереди.

Функциональное оснащение версии Business расширено за счет добавления подогрева задних внешних сидений, бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock, электропривода открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open, доводчика багажника, камеры заднего вида Rear View, шторки багажника с электроприводом, парковочного ассистента Park Assist с датчиками парковки. Версия также комплектуется электрохромными боковыми зеркалами с электроприводом, складыванием, обогревом и памятью настройки, а также лобовым стеклом с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией.

Также в новом исполнении доступны противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, адаптивная подвеска DCC, включающая выбор профиля движения и пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости. Более того, версия Business оснащается пакетом «Память» с памятью настроек сиденья водителя и боковых зеркал.

Полный список дилеров Volkswagen (и не только этой марки) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».