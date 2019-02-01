Итоги рынка в октябре: кто пришел и кто ушел?

Середина осени 2019 года оказалась богата на новости о моделях из премиального и люксового сегментов. Так, на 4 таких новинки начался прием заказов, еще 3 премиум-модели прошли рестайлинг и поступили в продажу. А вот одна из массовых моделей в скором времени покинет российский рынок, еще одна – лишится некоторых комплектаций. При этом сразу 8 моделей из масс-сегмента обзавелись новыми опциями или вышли в лимитированных сериях, а еще две – получили обновления. Узнаем о каждой из них подробнее. Ушли (ну, почти):

АВТОВАЗ в скором времени прекратит выпуск LADA Vesta с автоматизированной трансмиссией (АМТ). В результате модель будет доступна только с механической коробкой передач и вариатором. Уже сейчас производство этих комплектаций значительно снижено, сообщили в пресс-службе компании.

На рынок поступила последняя партия из 500 внедорожников Mitsubishi Pajero, продажи которых в России завершаются. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании «ММС Рус», автомобили появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года. Поступили в продажу:

В середине месяца российские дилеры BMW начали продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8-Series Gran Coupe. Цены на новинку начинаются от 6 млн 440 тыс. рублей за версию BMW 840i Gran Coupe, сообщила пресс-служба немецкой марки. Для топовой версии BMW M850i xDrive Gran Coupe стоимость составит 8 млн 330 тыс. рублей.

Другой премиальный бренд, на этот раз из Великобритании, предоставил российским автолюбителям возможность протестировать новый Land Rover Discovery Sport, который появился у официальных дилеров марки в конце месяца. Как сообщила пресс-служба производителя, стоимость базовой версии с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 200 л.с. составляет 2 780 000 рублей с учетом скидки в 150 тысяч по программе Trade-In.

Обновленный премиальный кроссовер Lexus RX поступил в продажу в четырех версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и девяти комплектациях. Цены на новинку в 5-местном исполнении варьируются от 3 млн 389 тыс. рублей до 5 млн 574 тыс. рублей. Семиместная модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 млн 313 тыс. рублей до 5 млн 094 тыс. рублей.

1 октября российские дилеры Mazda начали продажи новой Mazda3 в кузове «седан». Новинка предлагается в единственной комплектации Active по цене от 1 млн 570 тыс. рублей, без учета дополнительных опций.

Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузовах «лифтбек» и «универсал», а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2 л и мощностью от 150 до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКП, DSG-6 или DSG-7. Стоимость лифтбека Skoda Superb с 2-литровым мотором (190 л.с.) и DSG-7 составит 2 млн 097 тыс. рублей в комплектации Ambition и 2 млн 353 тыс. рублей в версии Style. Для универсала цены будут начинаться от 2 млн 210 тыс. рублей и от 2 млн 460 тыс. рублей соответственно. Получили новые опции, комплектации и лимитированные серии:

Компания Audi начала продажи в России эксклюзивной партии динамичного Audi RS 5 Sportback. В дилерских центрах Audi будет представлено всего 10 автомобилей в особых RS-цветах окраски кузова.

Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся новой топовой комплектацией Cosmo, которая поступила в продажу в начале октября. Стоимость новинки составляет от 1 млн 069 тыс. 900 рублей с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам.

Вслед за спецсерией Hyundai Creta компания «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированные серии кроссоверов Hyundai Tucson Rock Edition и Hyundai Santa Fe Rock Edition, которые также оснащаются новыми двигателями. Цены на Tucson Rock Edition начинаются от 1 млн 699 тыс. рублей, Santa Fe Rock Edition – от 2 млн 949 тыс. руб.

Российские дилеры KIA начали продажи компактного седана Cerato в обновленных комплектациях. При этом базовая цена модели осталась без изменений – 1 млн 134 тыс. 900 рублей, а все комплектации, начиная от Luxe и выше, получили доступ к сервисам Яндекс: Навигатор и голосовой помощник «Алиса». Цены на KIA Cerato с сервисами Яндекс составляют от 1 млн 204 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации.

Премиальный пикап Mercedes-Benz Х-Класс также обзавелся лимитированной версией Night Edition. Ее стоимость составляет 4 млн 125 тыс. рублей.

Японская марка Subaru с 15 октября начала продажи новой специальной версии кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line. Как сообщает пресс-служба Subaru, этот автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 л. В зависимости от объема двигателя – 2,5 или 3,6 л – цена кроссовера составит 3 млн 159 тыс. 900 рублей и 3 млн 669 тыс. 900 рублей соответственно.

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начала в России продажи пикапа Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.