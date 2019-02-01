Итоги рынка в октябре: кто пришел и кто ушел?

Середина осени 2019 года оказалась богата на новости о моделях из премиального и люксового сегментов. Так, на 4 таких новинки начался прием заказов, еще 3 премиум-модели прошли рестайлинг и поступили в продажу. А вот одна из массовых моделей в скором времени покинет российский рынок, еще одна – лишится некоторых комплектаций. При этом сразу 8 моделей из масс-сегмента обзавелись новыми опциями или вышли в лимитированных сериях, а еще две – получили обновления. Узнаем о каждой из них подробнее.
Ушли (ну, почти):
АВТОВАЗ в скором времени прекратит выпуск LADA Vesta с автоматизированной трансмиссией (АМТ). В результате модель будет доступна только с механической коробкой передач и вариатором. Уже сейчас производство этих комплектаций значительно снижено, сообщили в пресс-службе компании.
На рынок поступила последняя партия из 500 внедорожников Mitsubishi Pajero, продажи которых в России завершаются. Как сообщается в официальном пресс-релизе компании «ММС Рус», автомобили появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года.
Поступили в продажу:
В середине месяца российские дилеры BMW начали продажи четырехдверного спортивного купе BMW 8-Series Gran Coupe. Цены на новинку начинаются от 6 млн 440 тыс. рублей за версию BMW 840i Gran Coupe, сообщила пресс-служба немецкой марки. Для топовой версии BMW M850i xDrive Gran Coupe стоимость составит 8 млн 330 тыс. рублей.
Другой премиальный бренд, на этот раз из Великобритании, предоставил российским автолюбителям возможность протестировать новый Land Rover Discovery Sport, который появился у официальных дилеров марки в конце месяца. Как сообщила пресс-служба производителя, стоимость базовой версии с бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 200 л.с. составляет 2 780 000 рублей с учетом скидки в 150 тысяч по программе Trade-In.
Обновленный премиальный кроссовер Lexus RX поступил в продажу в четырех версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и девяти комплектациях. Цены на новинку в 5-местном исполнении варьируются от 3 млн 389 тыс. рублей до 5 млн 574 тыс. рублей. Семиместная модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 млн 313 тыс. рублей до 5 млн 094 тыс. рублей.
1 октября российские дилеры Mazda начали продажи новой Mazda3 в кузове «седан». Новинка предлагается в единственной комплектации Active по цене от 1 млн 570 тыс. рублей, без учета дополнительных опций.
Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузовах «лифтбек» и «универсал», а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями объемом от 1,4 до 2 л и мощностью от 150 до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКП, DSG-6 или DSG-7. Стоимость лифтбека Skoda Superb с 2-литровым мотором (190 л.с.) и DSG-7 составит 2 млн 097 тыс. рублей в комплектации Ambition и 2 млн 353 тыс. рублей в версии Style. Для универсала цены будут начинаться от 2 млн 210 тыс. рублей и от 2 млн 460 тыс. рублей соответственно.
Получили новые опции, комплектации и лимитированные серии:
Компания Audi начала продажи в России эксклюзивной партии динамичного Audi RS 5 Sportback. В дилерских центрах Audi будет представлено всего 10 автомобилей в особых RS-цветах окраски кузова.
Кроссовер Chery Tiggo 4 обзавелся новой топовой комплектацией Cosmo, которая поступила в продажу в начале октября. Стоимость новинки составляет от 1 млн 069 тыс. 900 рублей с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам.
Вслед за спецсерией Hyundai Creta компания «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированные серии кроссоверов Hyundai Tucson Rock Edition и Hyundai Santa Fe Rock Edition, которые также оснащаются новыми двигателями. Цены на Tucson Rock Edition начинаются от 1 млн 699 тыс. рублей, Santa Fe Rock Edition – от 2 млн 949 тыс. руб.
Российские дилеры KIA начали продажи компактного седана Cerato в обновленных комплектациях. При этом базовая цена модели осталась без изменений – 1 млн 134 тыс. 900 рублей, а все комплектации, начиная от Luxe и выше, получили доступ к сервисам Яндекс: Навигатор и голосовой помощник «Алиса». Цены на KIA Cerato с сервисами Яндекс составляют от 1 млн 204 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации.
Премиальный пикап Mercedes-Benz Х-Класс также обзавелся лимитированной версией Night Edition. Ее стоимость составляет 4 млн 125 тыс. рублей.
Японская марка Subaru с 15 октября начала продажи новой специальной версии кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line. Как сообщает пресс-служба Subaru, этот автомобиль построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 л. В зависимости от объема двигателя – 2,5 или 3,6 л – цена кроссовера составит 3 млн 159 тыс. 900 рублей и 3 млн 669 тыс. 900 рублей соответственно.
Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начала в России продажи пикапа Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей.
Отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» обзавелся автоматической коробкой передач, и первые такие автомобили уже поступили к дилерам. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей без учета акций и специальных предложений.
Начался прием заказов:
Новое четырехдверное купе BMW 2-Series Gran Coupe, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре этого года, поступит в продажу в марте 2020 года. В России на старте продаж новинка будет доступна с двумя двигателями: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 млн 280 тыс. рублей и BMW M235i xDrive (306 л. с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3 млн 490 тыс. рублей.
Пока же для российских клиентов доступна версия BMW 218i Gran Coupe Online Edition, которую можно приобрести только при условии внесения предоплаты на официальном сайте bmw.ru. Модель предлагается по цене 1 млн 990 тыс. рублей.
Кроме того, компания BMW представила новые BMW X5 M и BMW X6 M, а также их трековые версии Competition. Автомобили будут доступны у российских дилеров марки с 2 мая 2020 года. Стоимость BMW X5 M Competition составляет 9 млн 200 тыс. рублей, BMW X6 M Competition – 9 млн 590 тыс. рублей.
Российские дилеры Maserati начали прием заказов на мощные версии кроссовера Maserati Levante, оснащенные восьмицилиндровыми моторами. Как сообщили порталу Wroom.ru в компании «Авилон», занимающейся продажами автомобилей Maserati, восьмицилиндровые версии кроссоверов Maserati Levante будут поставляться в Россию только на заказ. Поставки автомобилей начнутся весной 2020 года. Новые версии оказались заметно дороже вариантов с шестицилиндровыми моторами: Maserati Levante GTS стоит от 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo оценивается как минимум в 13,3 млн рублей.
Начался прием заказов на новую версию электрического спорткара Porsche Taycan 4S. На российском рынке автомобиль поступит в продажу осенью 2020 года. Стоимость Taycan 4S составляет от 7 млн 793 тыс. рублей.