Объявлены российские цены на BMW 2 серии Gran Coupe

Новое четырехдверное купе BMW 2 серии Gran Coupe, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре этого года, поступит в продажу в марте 2020 года. В России на старте продаж новинка будет доступна с двумя двигателями: BMW 218i (140 л.с.) c 7-ступенчатым «роботом» Steptronic по цене от 2 млн 280 тыс. рублей и BMW M235i xDrive (306 л.с.) со спортивной 8-ступенчатой АКП Steptronic стоимостью от 3 млн 490 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Для российских клиентов доступна версия BMW 218i Gran Coupe Online Edition, которую можно приобрести только при условии внесения предоплаты на официальном сайте bmw.ru. Модель предлагается по цене 1 млн 990 тыс. рублей и имеет фиксированную комплектацию, в которую входят двухцветные 17’’ легкосплавные диски Double-spoke 548, спортивные сиденья с подогревом, адаптивные светодиодные фары, аудиосистема Hi-Fi, ассистент парковки и другое оборудование.

BMW 2 серии Gran Coupe делит архитектуру с BMW 1 серии, но отличается вытянутым силуэтом купе, безрамными дверьми и большим простором в салоне. Длина автомобиля составляет 4526 мм (как у BMW 3 серии одного из предыдущих поколений), запас пространства для пассажиров второго ряда вырос на 33 мм, а сиденье установлено на 12 мм выше. Багажник объемом 430 литров, спинка заднего дивана складывается в пропорциях 40:20:40, а крышка опционально оснащена функцией бесконтактного открытия.

Для BMW 2 серии Gran Coupe доступно три варианта подвески: стандартный, M Sport (с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом) и адаптивная подвеска (с двумя вариантами жесткости: Comfort и Sport). Рулевое управление M Sport и тормозная система M Sport доступны как опция.

Флагманская версия BMW M235i xDrive получила самый мощный 4-цилиндровый двигатель BMW и интеллектуальный полный привод xDrive. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а с пакетом M Performance – 4,8 секунды. Внешне BMW M235i xDrive отличается решеткой радиатора с трехмерной сеткой, передним бампером с крупными воздухозаборниками, черной глянцевой отделкой, задним фартуком BMW M и задним спойлером. По умолчанию BMW M235i xDrive оснащен рулевым управлением M Sport, тормозной системой M Sport, новым механическим дифференциалом ограниченного трения на передней оси и спортивными креслами в салоне. Функция Launch Control обеспечивает крутящий момент 450 Нм на первой и второй передачах.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».