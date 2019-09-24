Новый Land Rover Discovery Sport появился у дилеров

С сегодняшнего дня (30 октября) российские автолюбители могут протестировать новый Land Rover Discovery Sport, который появился у официальных дилеров марки. Как сообщает пресс-служба производителя, автомобиль доступен на российском рынке в четырех комплектациях (базовая, S, SE, HSE) и двух вариантах оформления кузова (есть возможность приобрести автомобиль с эктсерьером R-Dynamic). Двигатели - бензиновые (200 л.с. и 249 л.с.) и дизельные (150 л.с. и 180 л.с.). Ряд параметров, например, настройку подвески и рулевого управления, можно по отдельности регулировать в соответствии со своими предпочтениями с помощью сенсорного экрана Discovery Sport.

В арсенале этого компактного внедорожника появились такие технологии как система ClearSight Rear View с экраном в зеркале заднего вида и функция «прозрачный капот» (ClearSight Ground View). Напомним, что ClearSight Ground View дает возможность виртуально видеть ту часть дороги, которая обычно скрыта капотом. Она позволяет не бояться узких парковочных мест или высоких бордюров: доступно несколько ракурсов обзора, включая днище автомобиля и колеса во время движения. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 предлагает четыре режима вождения для оптимизации ходовых качеств Discovery Sport на различных типах поверхности.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащен светодиоными фарами, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки, системой мультимедиа InControl Touch Pro2, пакетом для холодного климата с предпусковым прогревом двигателя и салона, системой удержания полосы движения, функцией контроля степени усталости водителя и, конечно же, полным приводом (AWD). Стоимость такой версии с бензиновым 2-литровым двигателем и мощностью 200 л.с. составляет 2 780 000 рублей (с учетом скидки в 150 тысяч по программе Trade-In), данное предложение действует в течение месяца, до 30 ноября 2019 года).