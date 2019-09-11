Кроссоверы Hyundai Santa Fe и Tucson получили спецверсию Rock Edition

сегодня, 17:07 1778 0

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» представила лимитированные серии кроссоверов Hyundai Tucson Rock Edition и Hyundai Santa Fe Rock Edition, в которых также будут представлены новые двигатели на этих моделях бренда.

Автомобили Hyundai Tucson Rock Edition представлены двумя видами двигателей: 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с с передним или полным приводом, а также новым 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и полным приводом. Все кроссоверы серии имеют 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию, сообщает пресс-служба корейской марки.

Цены на Tucson Rock Edition начинаются от 1 млн 699 тыс. рублей за 2,0-литровый мотор с передним приводом (1 млн 799 тыс. рублей – с полным) и заканчиваются на уровне 1 млн 899 тыс. рублей за новый 2,4-литровый со всеми ведущими колесами.

Все автомобили Tucson Rock Edition имеют оригинальный набор опций по специальной цене, в который входят легкосплавные 18-дюймовые диски, светодиодные фары с омывателем, передние и задние датчики парковки, 7'' мультимедиа система, камера заднего вида, отделка интерьера в уникальном светло-сером исполнении (также доступен черный цвет). На кузове автомобилей размещена эмблема Rock Edition.

Тираж лимитированной серии – одна тысяча автомобилей, продажи будут осуществляться в официальных дилерских центрах Hyundai на всей территории России.

Автомобили Santa Fe Rock Edition представлены в топ-комплектации с оригинальным интерьером. Среди опций – 19'' легкосплавные диски, светодиодные фары с системой адаптивного освещения (поворотный свет), панорамная крыша с люком, проекционный дисплей, панель приборов с цветным экраном 7'', мультимедиа система 8'' с аудиосистемой премиум класса Krell, система камер кругового обзора. Кроссовер оснащен комплексным пакетом новейших систем активной безопасности, объединенных в единую систему Hyundai Smart Sense, в которую входят инновационная функция контроля присутствия пассажиров сзади (Rear Occupant Alert), система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади, система безопасного выхода (Safety Exit Assist) и другие. На кузове автомобилей  также размещена эмблема Rock Edition.

Кожаная отделка интерьера исполнена в оригинальной коричневой гамме с небольшим количеством черных деталей, а потолок и стойки отделаны замшей черного цвета.

Santa Fe Rock Edition предлагаются с двумя вариантами двигателей: 2,2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. (2 млн 949 тыс. руб.) и новым 3,5-литровым бензиновым мощностью 249 л.с. (2 млн 999 тыс. руб.). Все автомобили лимитированной серии имеют полный привод и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Тираж лимитированной серии – пятьсот автомобилей, продажи будут осуществляться в официальных дилерских центрах Hyundai на всей территории России.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены спецверсии hyundai hyundai santa fe hyundai tucson

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