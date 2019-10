Новая версия Porsche Taycan 4S доступна для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на новую версию электрического спорткара Porsche Taycan 4S. На российском рынке автомобиль поступит в продажу осенью 2020 года. Стоимость Taycan 4S составляет от 7 млн 793 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Porsche.

Porsche Taycan 4S предлагается с двумя разными вариантами батареи и, соответственно, с разным уровнем мощности. В комплектации с высокоэффективной батареей Taycan 4S развивает мощность до 530 л.с. в режиме Overboost. С высокоэффективной батареей Plus мощность автомобиля достигает 571 л.с. С места до 100 км/ч Taycan 4S в обоих вариантах исполнения разгоняется за 4,0 секунды. Максимальная скорость также одинаковая – 250 км/ч. Запас хода с высокоэффективной батареей составляет до 407 км, с высокоэффективной батареей Plus до 463 км (в обоих случаях в цикле WLTP). Максимальная зарядная мощность (пиковая) – 225 кВт (высокоэффективная батарея) или 270 кВт (высокоэффективная батарея Plus).

У нового 4S синхронный электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов на задней оси имеет активную длину 130 мм и таким образом ровно на 80 мм короче соответствующих электродвигателей в Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Импульсный инвертор на передней оси в Taycan 4S работает с токами до 300 ампер, а на задней оси – до 600 ампер.

Схема привода 4S с двумя синхронными электродвигателями с возбуждением от постоянных магнитов (по одному на передней и на задней оси, что обеспечивает полный привод) и двухступенчатой коробкой передач, установленной на задней оси, аналогична другим моделям семейства.

Отличить Taycan 4S от Turbo и Turbo S можно, в частности, по аэродинамически оптимизированным 19-дюймовым колесным дискам Taycan S Aero и красным тормозным суппортам. Другие особенности – новая геометрия нижней части переднего бампера, облицовка порогов и задний диффузор черного цвета. Светодиодные фары с системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) включены в базовую комплектацию.

Салон Porsche Taycan отличает отдельная дугообразная панель приборов. Центральный 10,9-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы и опциональный экран для переднего пассажира выполнены в едином дизайне Black Panel и образуют комплекс дисплеев за общим стеклом. Базовая комплектация Taycan 4S предусматривает частичную кожаную отделку салона и комфортные передние сиденья с 8-позиционной электрорегулировкой.

Porsche использует для ходовой части Taycan централизованную сетевую систему управления. Интегрированная система управления Porsche 4D-Chassis Control анализирует и синхронизирует все отдельные системы ходовой части в режиме реального времени. В Taycan 4S адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, включая электронную систему регулировки жесткости амортизаторов Porsche Active Suspension Management (PASM), входит в базовую комплектацию.

На передней оси автомобиль оснащен тормозами с шестипоршневыми неподвижными суппортами и вентилируемыми чугунными дисками. Диаметр тормозных дисков составляет 360/358 мм (спереди/сзади). На задней оси установлены четырехпоршневые суппорты. Тормозные суппорты окрашены в красный цвет.

