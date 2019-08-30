Седан KIA Cerato получил новое оборудование и версию GT Line

Российские дилеры KIA начали продажи компактного седана KIA Cerato в обновленных комплектациях. При этом базовая цена модели осталась без изменений – 1 млн 134 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Так, все комплектации, начиная от Luxe и выше, получили доступ к сервисам Яндекс: Навигатор и голосовой помощник «Алиса». Цены на KIA Cerato с сервисами Яндекс составляют от 1 млн 204 тыс. 900 рублей до 1 млн 469 тыс. 900 рублей в зависимости от комплектации.

В комплектацию Luxe добавлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также камерой заднего вида. Для комплектации Prestige список опций комфорта дополнен системой бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой, а также электроприводом складывания зеркал заднего вида.

На смену комплектациям Premium и Premium+ пришли GT Line и GT Line+ с отделкой экстерьера и интерьера в спортивном стиле. Такие автомобили получили спортивное рулевое колесо с подрулевыми переключателями передач, спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, металлические накладки на педали. Внешне KIA Cerato GT Line/GT Line+ отличаются задним спойлером, накладками на пороги и зеркалами заднего вида с отделкой черным глянцем, решеткой радиатора и задним диффузором с красными вставками, а также эмблемой GT Line. Автомобили в комплектациях GT Line/GT Line+ оснащаются двигателем 2.0 л в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, имеют контроль слепых зон и помощь при движении задним ходом.

Напомним, продажи седана KIA Cerato четвертого поколения стартовали в России в октябре прошлого года. Производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор». Автомобиль доступен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами: 1.6 л Gamma (128 л. с., 155 Н*м) и 2.0 л Nu (150 л. с., 192 Н*м). Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с 2,0-литровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым «автоматом».



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года продажи KIA Cerato четвертого поколения на российском рынке составили 5043 автомобиля. Кроме того, в отчетный период было реализовано 3373 седана Cerato третьего поколения, продажи которого продолжаются в России под именем Cerato Classic.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».