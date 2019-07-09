KIA Cerato GT-Line появится в России до конца года

До конца года на российском рынке появится KIA Cerato GT-Line. Как рассказал "Российской газете" директор по продукту KIA Motors Rus Кирилл Кассин, такой автомобиль сохранит прежнюю агрегатную связку, но получит ряд внешних отличий, знакомых по моделям ProCeed GT-Line и Soul GT-Line.

Напомним, продажи седана KIA Cerato четвертого поколения стартовали в России в октябре прошлого года. Производство модели налажено на калининградском заводе «Автотор». Цены на новый KIA Cerato состаляют от 1 млн 134 тыс. 900 до 1 млн 444 тыс. 900 рублей. Автомобиль доступен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами: 1.6 л Gamma (128 л. с., 155 Н*м) и 2.0 л Nu (150 л. с., 192 Н*м). Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Автомобили с 2,0-литровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым «автоматом».

Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестью подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS)и ассистент старта на подъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля «слепых» зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).

Впервые для этой модели предлагаются полностью светодиодные фары. Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российским условиям эксплуатации. Дорожный просвет увеличен на 15 мм относительно американской спецификации с соответствующей перенастройкой подвески и теперь составляет 150 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года продажи KIA Cerato четвертого поколения на российском рынке составили 3486 автомобилей. Кроме того, в отчетный период было реализовано 2716 седанов Cerato третьего поколения, продажи которого продолжаются в России под именем Cerato Classic.

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