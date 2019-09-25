Mercedes-Benz Х-Класс получил спецверсию Night Edition в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи премиального пикапа Х-Класс в лимитированной версии Night Edition. Стоимость новинки составляет от 4 млн 125 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Для лимитированной серии специально подобраны элементы в черном цвете и дизайне. Это, например, 18-дюймовые колесные диски, корпусы боковых зеркал, решетка радиатора и звезда в ней, пороги и спортивная дуга в кузове. На ковриках есть контрастная вышивка с названием лимитированной версии Night Edition.

В качестве базы для этой ограниченной серии взят Х 350 d с 3,0-литровым дизельным двигателем мощностью 258 л.с. и крутящим моментом 550 Н•м. Пикап Х-Класс также получил высокий клиренс 222 см, понижающую передачу и опциональную блокировку заднего дифференциала.