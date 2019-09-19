Skoda объявила российские цены на обновленный Superb

Российские дилеры Skoda начали продажи обновленного флагмана чешского бренда – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin & Klement. Skoda Superb будет доступен в трех комплектациях – Active, Ambition и Style. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями объемом от 1,4 л до 2,0 л и мощностью от 150 л.с. до 280 л.с. в сочетании с коробками передач 6-МКПП, DSG-6 или DSG-7, сообщает пресс-служба Skoda.

Двигатели 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с) и 2,0 TSI (280 л.с.), а также комплектация Active будут доступны на российском рынке в 2020 году. Таким образом, лифтбек Skoda Superb с 2,0-литровым мотором (190 л.с.) и DSG-7 будет от 2 млн 097 тыс. рублей в комплектации Ambition и от 2 млн 353 тыс. рублей в версии Style. Для универсала цены будут начинаться от 2 млн 210 тыс. рублей и от 2 млн 460 тыс. рублей соответственно.

Впервые на модели Skoda доступна инновационная система освещения, которая входит в базовое оснащение комплектации Style. Это полностью светодиодные матричные фары новой формы, которые автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям. Матричная система позволяет водителю оставлять включенным дальний свет, не ослепляя других участников движения; кроме того, с ней Superb может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и объекты, отражающие свет. Задние фонари автомобиля, также светодиодные, оснащены динамическими указателями поворота.

Среди новшеств стоит также отметить опциональную систему бесключевого доступа Kessy, которая теперь позволяет открыть первой любую из четырех дверей обновленного Superb. Кроме того, впервые для этой модели доступна более совершенная система Side Assist, предупреждающая водителя об автомобилях, находящихся в слепой зоне на расстоянии до 70 метров. На выбор предложены три мультимедийные системы, две из которых оснащены навигацией, доступна цифровая приборная панель с различными режимами отображения информации. В зависимости от комплектации для автомобиля доступно около 30 решений в духе Simply Clever, три из которых абсолютно новые: увеличенный бокс для телефона, позволяющий пользоваться беспроводной зарядкой, органайзер под фальшполом багажника и опциональный органайзер в багажном отделении с передвижной горизонтальной поперечиной на регулируемом фальшполу.

Отличительными чертами дизайна экстерьера Superb стали измененная передняя часть кузова и решетка радиатора с двойными ламелями. В задней части кузова хромированная полоса соединяет задние фонари на крышке багажника, где вместо привычного логотипа бренда теперь размещена крупная надпись Skoda. Хромированную же отделку получили воздухозаборник, дверные панели, ручки дверей и приборная панель. Интерьер обновленного Superb получил декоративные вставки и сиденья из кожи и искусственной замши с контрастной строчкой.