Объявлены российские цены на мощные версии кроссовера Maserati Levante

Российские дилеры Maserati начали прием заказов на мощные версии кроссовера Maserati Levante, оснащенные восьмицилиндровыми моторами.

Как сообщили порталу Wroom.ru в компании «Авилон», занимающейся продажами автомобилей Maserati, восьмицилиндровые версии кроссоверов Maserati Levante будут поставляться в Россию только на заказ. Поставки автомобилей начнутся весной 2020 года.

Новые версии оказались заметно дороже вариантов с шестицилиндровыми моторами: Maserati Levante GTS стоит от 12 млн рублей, а Maserati Levante Trofeo оценивается как минимум в 13,3 млн рублей.

Модели Levante GTS и Levante Trofeo, представленные в прошлом году, получили бензиновый двигатель V8 3.8 с двойным турбонаддувом, иной передний бампер с увеличенным воздухозаборником, а также измененные настройки 8-ступенчатого «автомата» и полноприводной трансмиссии.

Двигатель версии GTS развивает 530 л.с. и позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды. Кроссовер в исполнении Trofeo еще мощнее – 580 л.с., а на разгон до первой «сотни» ему нужно на две десятых меньше.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей итальянского бренда Maserati в России составил 83 экземпляра, что на 47,5% ниже результата годичной давности (158 шт.). На кроссовер Levante пришлась львиная доля (85,5%) от всего объема продаж. Но при этом за период с января по август его реализация упала почти вдвое (71 шт.; -52,7%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Maserati скорректировала план развития модельного ряда на ближайшие годы. Согласно графику, в следующем году обновятся седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссовер Levante. Тогда же Maserati представит полностью новый спорткар – вероятно, речь идет о товарной версии концепта Alfieri. Как отмечают в Maserati, все новые модели и обновления нынешних будут доступны с электрифицированными силовыми установками. Годом позже, в 2021-м, в линейке появится открытый вариант того самого спорткара, купе GranTurismo сменит поколение, а также дебютирует новый кроссовер сегмента D по европейской размерной классификации (аналог Alfa Romeo Stelvio). В 2022 году представят новые GranCabrio и Quattroporte, а через год – Levante следующего поколения.