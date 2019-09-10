Обновленный кроссовер Lexus RX поступил в продажу в России

Российские дилеры Lexus начинают продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX. Новинка доступна в четырех версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и девяти комплектациях по цене от 3 млн 389 тыс. рублей до 5 млн 574 тыс. рублей. Семиместная модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 млн 313 тыс. рублей до 5 млн 094 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

В базовое оснащение Lexus RX входят полностью светодиодные оптические приборы, подсветка зоны посадки, интеллектуальная бесключевая система доступа Smart Entry & Push Start с запуском и остановкой двигателя кнопкой, автоматически отодвигающиеся рулевая колонка и сиденье. Все Lexus RX оснащаются электроусилителем руля. Положение рулевой колонки может быть отрегулировано по 4 направлениям. Многофункциональное рулевое колесо имеет кожаную отделку и оснащено обогревом, основной селектор автоматической трансмиссии также имеет кожаную отделку.

Во всех комплектациях Lexus RX шумоизолирующее лобовое стекло имеет электроподогрев всей поверхности. Предусмотрены электрообогрев форсунок стеклоомывателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, подогрев переднего и второго ряда сидений (передние сиденья во всех комплектациях также оснащены вентиляцией). Устанавливается дополнительный электроотопитель салона, а для повышения комфорта пассажиров на втором ряду сидений – для них предусмотрены отдельные дополнительные воздуховоды системы отопления и вентиляции.

Уже в стандартной комплектации Lexus RX предусмотрены круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, датчики дождя и света, система мониторинга давления в шинах, электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации. Что касается систем безопасности, все новые RX имеют 10 подушек безопасности, передние сиденья оснащаются активными подголовниками. Стандартным оснащением также являются системы ABS, BAS, EBD, HAC, VSC, TRC, ACA. В список штатных систем противоугонной безопасности входят сигнализация, иммобилайзер и центральный замок с дистанционным управлением и функцией двойной блокировки.

В базовой комплектации новый RX оснащается мультимедийной системой нового поколения MM'19 с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, а также беспроводным зарядным устройство для смартфонов, поддерживающих данную технологию.

Комплектация Executive предлагается для Lexus RX 300 (3 млн 389 тыс. руб.) и RX 300 AWD (3 млн 484 тыс. руб.). Для RX 300 с приводом на переднюю ось – это единственная доступная комплектация. На RX 300/RX 300 AWD Executive устанавливаются 18-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, размерность шин – 235/65R18. Сиденья переднего ряда оснащены электроприводами регулировки в 8 направлениях и электрорегулировку поясничного подпора в 2 направлениях. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Функция памяти (в т.ч. положения рулевой колонки и боковых зеркал) предусмотрена только для водительского сиденья, может быть сохранено до трех различных вариантов настроек. Интерьерные декоративные вставки выполнены из черного фактурного пластика.

На RX Executive устанавливается камера заднего вида с динамическими направляющими на экране. Диагональ цветного сенсорного дисплея на центральной консоли – 8 дюймов. Устанавливается аудиосистема с 9 динамиками. Дверь багажного отсека имеет электрический привод. Селектор режимов движения предлагает три варианта настроек: Eco, Normal и Sport.

Комплектация Premium доступна для версий RX 300 AWD (3 млн 772 тыс. руб.) и RX 350 (4 млн 179 тыс. руб.), а также для семиместной модели RX 350L (4 млн 313 тыс. руб.). В этой комплектации устанавливаются 20-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, с шинами 235/55R20. В крыше предусмотрен люк с электроприводом. Lexus RX Premium оснащаются аудиосистемой с 12 динамиками и сабвуфером. Мультимедийная система дополнительно поддерживает воспроизведение видеодисков DVD, имеет встроенную навигацию с предустановленными русифицированными картами российских городов, 12,3-дюймовый сенсорный цветной дисплей.

Комплектация Luxury предлагается для Lexus RX 300 AWD (4 млн 429 тыс. руб.), RX 350 (4 млн 842 тыс. руб.), RX 350L (5 млн 094 тыс. руб.), а для гибридной версии RX 450h является единственной доступной (по цене 5 млн 574 тыс. руб.). В этой комплектации автомобиль оснащается панорамной крышей с открывающейся секцией, накладки на дверях имеют светодиодную подсветку. Многофункциональный руль с кожаной отделкой украшен деревянными вставками, интерьерные декоративные вставки также выполняются из черного дерева с лазерной гравировкой. Передние сиденья отделаны перфорированной кожей Semi-aniline и имеют 10 направлений электрорегулировок и 4 направления электрорегулировки поясничного подпора. Функция памяти (до 3 положений) предусмотрена также для правого переднего сиденья. В салоне предусмотрена система динамической подсветки интерьера. Устанавливается аудиосистема премиум-класса с 15 динамиками и сабвуфером.

Lexus RX в комплектации Luxury оснащается системой панорамного обзора с 4 камерами и 10-дюймовым цветным проекционным дисплеем (HUD). Возможности системы доступа расширяются за счет электронной карты Card Key. Селектор режимов движения имеет два дополнительных положения – Sport+ и Custom (индивидуальная настройка).

Также RX Luxury оснащается комплексом систем активной безопасности Lexus Safety System + нового поколения, в который входят: круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC), система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA), система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS), система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA), система контроля и информирования об усталости водителя (SWS), система автоматического затемнения зоны "ослепления" встречного автомобиля (AHS). Помимо этих систем, устанавливается ассистент выезда с парковки задним ходом с функцией визуального, звукового оповещения, автоматического торможения и распознавания пешеходов (RCTAB) и система мониторинга "слепых зон" в боковых зеркалах (BSM).

Комплектация F Sport предлагается для RX 300 AWD (4 млн 194 тыс. руб.) и RX 350 (4 млн 601 тыс. руб.). В этой версии на премиальный кроссовер устанавливаются 20-дюймовые колеса (размерность шин 235/55R20) с легкосплавными дисками оригинального дизайна F Sport и пакет внешней отделки F Sport: оригинальные передний и задний бампер, решетка радиатора, логотипы F Sport на крыльях, черные корпуса зеркал заднего вида. Отличается и интерьер: в пакет оснащения F Sport входят обивка потолка черного цвета, рулевое колесо и селектор коробки передач F Sport, алюминиевые накладки на педали. Также в эту комплектацию включены динамическая подсветка интерьера и солнцезащитные шторки для второго ряда сидений. Электропривод задней двери имеет бесконтактный сенсор. Технически Lexus RX в исполнении F Sport отличается наличием дополнительных демпферов вибрации кузова и наличием системы интегрированного управления динамикой автомобиля VDIM.