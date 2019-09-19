Subaru начала продажи в России новой спецверсии Outback

сегодня, 12:00 1229 0

Subaru начала продажи в России новой спецверсии Outback

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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Российские дилеры Subaru с 15 октября начали продажи новой специальной версии кроссовера Subaru Outback, которая получила название Black Line.

Как сообщает пресс-служба японской марки, Subaru Outback Black Line построен на базе максимальной комплектации Premium ES и доступен с бензиновыми горизонтально-оппозитными моторами объемом 2,5 и 3,6 л. В зависимости от объема двигателя – 2,5 или 3,6 л – цена кроссовера составит 3 млн 159 тыс. 900 рублей и 3 млн 669 тыс. 900 рублей соответственно.

Из внешних отличий автомобиль получил колесные диски, рейлинги на крыше, решетку радиатора и окантовку противотуманных фар. Все эти элементы выполнены в черном цвете, чтобы подчеркнуть премиальность версии Black Line.

В салоне появился логотип на подголовниках с указанием спецверсии и комплект текстильных ковриков с вышивкой. Кроме этого, Subaru Outback Black Line оснащается высококлассной аудиосистемой Harman JBL с десятью динамиками. А в камеру заднего вида добавлен омыватель.

Цветов кузова у версии Black Line будет два: «Белый перламутр» (Chrystal White Pearl) и, конечно же, «Черный металлик» (Chrystal Black Silica).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи Subaru Outback на российском рынке составили 637 автомобилей. Это третья по популярности модель Subaru в России.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки цены спецверсии subaru subaru outback

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