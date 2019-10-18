Mitsubishi объявила о поставке последней партии внедорожников Pajero в Россию

Компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. В связи с этим в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Последняя партия Mitsubishi Pajero получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. На кузове и в салоне будут размещены отличительные логотипы серии Final Edition. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии.

В настоящее время Mitsubishi Pajero предлагается на российском рынке от 2 млн 989 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 884 внедорожника Pajero, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (344 шт.).

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