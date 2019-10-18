Mitsubishi объявила о поставке последней партии внедорожников Pajero в Россию

994 0

Mitsubishi объявила о поставке последней партии внедорожников Pajero в Россию

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

Компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. В связи с этим в продажу поступает последняя партия модели из 500 машин, которые появятся в официальных дилерских центрах с 1 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба японской марки.

Последняя партия Mitsubishi Pajero получила название Final Edition, в нее входит обе доступные комплектации Instyle и Ultimate c 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. и полноприводной трансмиссией Super Select 4WD. На кузове и в салоне будут размещены отличительные логотипы серии Final Edition. Также в комплекте идет именной сертификат с указанием вин номера автомобиля из последней партии.

В настоящее время Mitsubishi Pajero предлагается на российском рынке от 2 млн 989 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 884 внедорожника Pajero, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (344 шт.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: потери mitsubishi mitsubishi pajero

Новости на тему

Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок

18 октября 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в сентябре 2019 года

9 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно