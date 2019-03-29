Chery Tiggo 4 с турбодвигателем поступил в продажу в России

Российские дилеры Chery начали продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в топовой комплектации Cosmo. Стоимость новинки составляет от 1 млн 069 тыс. 900 рублей с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам, сообщает пресс-служба Chery.

Кроссоверы серии Cosmo оснащаются 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с. в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,2 л на 100 км. При этом двигатель может работать на бензине с 92 октановым числом.

Комплектация Cosmo включает в себя ESP версии 9.1 от Bosch, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кожаные сиденья, «Умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном и система Cloudrive 2.0, позволяющая расширить возможности смартфона, 2 USB-разъема и др. В комплектацию Cosmo также включен полный «зимний пакет», в который входят обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал.



По сравнению с ранее представленными версиями, в комплектации Cosmo усовершенствованы детали интерьера. В частности, изменения коснулись дизайна центральной консоли, добавились дефлекторы для второго ряда.

Напомним, кроссовер Chery Tiggo 4 стартовал на российском рынке в августе этого года. Ранее модель представлена в трех комплектациях – Start, Comfort, Techno – по цене от 899 тыс. 900 рублей до 1 млн 099 тыс. 900 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или вариатором (CVT).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам сентября кроссовер Chery Tiggo 4 впервые стал бестселлером марки в России. На его долю пришлось 55% от всех продаж Chery в прошлом месяце. Самая востребованная комплектация у российских покупателей – Techno, на которую пришлось 65% реализации модели.