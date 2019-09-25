Volkswagen Amarok получил мощный мотор в России

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начинает продажи в России пикапа Amarok с новым двигателем 3.0 V6 TDI мощностью 258 л.с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Стоимость новинки составляет от 3 млн 474 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новый двигатель 3.0 V6 TDI имеет мощность , увеличенную до 258 л.с., крутящий момент в 580 Н*м и, соответствующим для России, стандартам Евро-5. Максимальный крутящий момент двигатель развивает в диапазоне от 1400 до 3000 об./мин., а полную мощность – в диапазоне от 3250 до 4000 об./мин. Кроме того, доступна функция Overboost – кратковременное повышение мощности двигателя на 13,6 л.с. – до 272 л.с. Данный двигатель доступен с постоянным полным приводом 4Motion и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Двигатель V6 TDI 258л.с. доступен в исполнениях Highline и Aventura. В стандартное оснащение этих версий включены биксеноновые передние фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, хромированный задний бампер, инфомедиа-система с цветным сенсорным дисплеем и камера заднего вида.

Главные отличительные характеристики Aventura – дуга Sportsbar в цвет кузова. Обшивка крыши салона выполнена в черном цвете Titanium Black, а детали сочетаются с премиальной обивкой сидений в аналогичном оттенке. Amarok Aventura комплектуется 20-дюймовыми колесными дисками Talca серого цвета Dark Graphite с эффектом алмазной шлифовки. Еще одна эксклюзивная особенность автомобиля: сиденья ergoComfort для водителя и переднего пассажира с функцией электрической регулировки в 14 направлениях, которые позволяют осуществлять индивидуальную настройку сидений в соответствии с необходимыми требованиями.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2019 года продажи пикапа составили Volkswagen Amarok на российском рынке составили 473 автомобиля.

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