УАЗ «Патриот» с «автоматом» поступил в продажу

Российские дилеры Ульяновского автозавода начали продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. Флагманская модель с «автоматом» доступна в четырех комплектациях – «Оптимум», «Премиум», «Статус» и Edition I – по цене от 1 млн 034 тыс. рублей без учета акций и специальных предложений, сообщает пресс-служба УАЗа.

В оснащение базовой комплектации «Оптимум» входят две подушки безопасности, антиблокировочная система с электронной системой распределения тормозных усилий, кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик, подогрев зеркал заднего вида и дополнительный отопитель салона.

Комплектация «Премиум» (1 млн 180 тыс. руб.) дополняет список базового оборудования легкосплавными дисками, электронной системой стабилизации курсовой устойчивости и системой помощи на подъеме, климат-контролем и атермальными серыми стеклами, подогревом лобового стекла, передних и задних кресел, круиз-контролем, мультифункциональным рулевым колесом с подогревом и кожаной отделкой, мультимедийной системой с 7-дюймовыми сенсорным дисплеем и навигацией.

В оснащение комплектации «Статус» (1 млн 268 тыс. руб.) включены кожаная отделка сидений, задний подлокотник с подстаканниками, камера заднего вида с динамической разметкой, система безопасной парковки с передними и задними датчиками и 18-дюймовые диски нового дизайна.

Флагманская версия Edition I (1 млн 298 тыс. руб.) будет выпущена ограниченным тиражом в 300 единиц в эксклюзивном цвете кузова «Серый Титан». Салон автомобиля в этой комплектации отличают передние кресла новой конструкции с выраженной боковой поддержкой, черной или коричневой кожаной отделкой с перфорацией и тиснением на спинках. Перед рычагом коробки передач установлена хромированная отличительная табличка с уникальным номером автомобиля (один из трехсот), а салонные текстильные коврики украшены названием специальной серии.

Напомним, внедорожник УАЗ «Патриот» комплектуется автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие Punch Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции).

Powerglide 6L50 – традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает высоким запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Нм соответственно. При этом автоматическая коробка передач будет работать в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

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