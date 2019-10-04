Объявлены цены на новые BMW X5 M и BMW X6 M

Компания BMW представила новые BMW X5 M и BMW X6 M, а также их трековые версии Competition. Автомобили будут доступны у российских дилеров марки с 2 мая 2020 года. На старте продаж обе модели предлагаются в версии Competition, а также в ограниченной серии SE, разработанной специально для российских клиентов, сообщает пресс-служба баварской марки.

Самые мощные и быстрые спортивные кроссоверы от подразделения BMW M GmbH оснащены 4,4-литровым двигателем V8 с технологией M TwinPower Turbo, который развивает 600 л.с. и максимальный крутящий момент 750 Н•м, доступный в диапазоне 1800–5600 об/мин. В версиях Competition мотор выдает 625 л.с. Максимальная скорость с пакетом M Driver’s Package 290 км/ч – против 250 км/ч в стандартной конфигурации. На всех автомобилях – 8-ступенчатая коробка передач M Steptronic с функцией Drivelogic. Полноприводная трансмиссия M xDrive имеет два режима работы: стандартный 4WD и 4WD Sport, в котором большая часть крутящего момента передается на задние колеса, что позволяет вести автомобиль в управляемом заносе. Активный M дифференциал – стандартное оборудование. Кроме того, новые BMW X5 M и BMW X6 M получили перенастроенную активную подвеску и адаптированные для трекового использования тормоза.

Внешне BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition можно отличить по характерным элементам дизайна в черном цвете: решетка радиатора, вентиляционные прорези, наружные зеркала и часть диффузора. Выхлопная система M Sport входит в стандартное оснащение. В салоне вместо трехместного заднего дивана – два отдельных кресла с интегрированным подголовником. Для лучшей управляемости в поворотах версии Competition стандартно оснащены колесными дисками разного диаметра с разноразмерными шинами: спереди установлены 21-дюймовые легкосплавные колесные диски М с шинами размерностью 295/35 R21, а сзади – такие же диски, но диаметра 22 дюйма и с шинами 315/30 R22. Стоимость BMW X5 M Competition составляет 9 млн 200 тыс. рублей, BMW X6 M Competition – 9 млн 590 тыс. рублей.

BMW X5 M и BMW X6 M в версии SE, помимо прочего, имеют аудиосистему Bowers & Wilkins Diamond surround sound, лазерные фары, спортивные сиденья с активной вентиляцией, подогрев передних и задних сидений, автодоводчик дверей, комфортный доступ, а также Ассистент вождения с функцией распознавания знаков и Ассистент парковки Plus с функцией кругового обзора. Стоимость BMW X5 M SE составляет 8 млн 990 тыс. рублей, BMW X6 M SE – 9 млн 390 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры BMW в августе реализовали 26690 автомобилей, что тоже на 17% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW сохраняет лидерство в премиальном сегменте российского рынка.



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