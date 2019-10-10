Audi привезла в Россию эксклюзивное спорт-купе RS 5 Sportback

Компания Audi начала продажи эксклюзивной партии динамичного Audi RS 5 Sportback в России. В дилерских центрах Audi будет представлено всего 10 автомобилей в особых RS-цветах окраски кузова, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Audi RS 5 Sportback предлагается с двигателем V6 2.9 TFSI, который развивает 450 л. с. мощности и 600 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,9 с, а максимальная скорость достигает 280 км/ч. Усовершенствованная восьмиступенчатая коробка передач tiptronic, получившая спортивные настройки, передает мощность двигателя 2.9 TFSI системе постоянного полного привода quattro с межосевым дифференциалом.

Спортивный задний межколесный дифференциал с особыми настройками RS, входящий в перечень стандартного оснащения, активно распределяет крутящий момент между задними колесами и обеспечивает дополнительную динамику и отзывчивость автомобиля при прохождении поворотов на высокой скорости. Спортивная подвеска RS plus с системой контроля демпфирования DynamicRideControl (DRC) и система динамического рулевого управления также входят в перечень стандартного оснащения. Характерный звук мощного мотора усиливает спортивная система выпуска отработавших газов RS.

Дизайн кузова нового Audi RS 5 Sportback отличают удлиненная колесная база, короткие свесы и внушительный капот с рельефной накладкой powerdome. Еще одной эффектной особенностью этого мощнейшего спортивного купе является характерная волнообразная форма плечевой линии. Кроме того, колесные арки автомобиля расширены на 15 мм и украшены накладками quattro.

Выполненный в черном или сером цвете интерьер Audi RS 5 Sportback получил спортивные сиденья RS и обитое кожей многофункциональное спортивное рулевое колесо RS со скошенным нижним сегментом. Кроме того, российским покупателям эксклюзивно доступны светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, стайлинг-пакет внешней отделки Carbon с элементами глянцевого черного цвета и высококачественная аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, которые включены в перечень стандартного оснащения. Для Audi RS 5 Sportback предлагаются особые RS-цвета окраски кузова, дополнительно подчеркивающие особый статус этой динамичной модели.

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