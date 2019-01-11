Итоги рынка в декабре 2018 года: кто ушел, кто пришел?

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» весь год отслеживали появление или уход с российского рынка тех или иных моделей и теперь готовы рассказать об этих изменениях. Конец 2018-го оказался достаточно интересным для автомобильного рынка России: 1 модель ушла с рынка, 5 поступили в продажу, а еще на 5 моделей объявили цены и начали принимать заказы. В конце статьи можно посмотреть статистику по остальным месяцам прошедшего года. Ушли

В декабре с российского рынка окончательно ушел кроссовер Infiniti QX70. Несмотря на то, что модель еще представлена на официальном сайте марки, автомобилей у дилеров уже не найти. Напомним, этот кроссовер дебютировал еще в 2008 году и долгое время был самой продаваемой моделью марки в России. Пришли

«Зеленая» новинка декабря – электрический кроссовер Jaguar I-Pace, старт продаж которого начался 20 декабря. Стартовая цена новинки составляет 6 млн 107 тыс. рублей. Сюда уже включена стоимость сервисного пакета, который покрывает все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 тыс. км.

В первую неделю зимы российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого налажено на заводе в Санкт-Петербурге. Комплектации нового кроссовера были пересмотрены с учетом особенностей российского климата и предпочтений клиентов. Цены на Nissan X-Trail начинаются с отметки 1 млн 574 тыс. рублей.

Французский Renault открыл зимний сезон в России сразу двумя новинками – с 5 декабря начались продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, которые были впервые представлены на Московском автосалоне – 2018. Цены на кросс-седан Renault Logan Stepway начинаются от 662 990 рублей, а на новый Sandero Stepway – от 709 990 рублей.

Параллельно российские дилеры Renault начали продажи новой серии Stepway City, которая доступна для новых Logan Stepway и Sandero Stepway. В этой версии кросс-седан Renault Logan Stepway City предлагается по цене от 787 тыс. 990 рублей, а новый Sandero Stepway City – от 814 тыс. 990 рублей.

12 декабря официальные дилеры Rolls-Royce в Москве и Санкт-Петербурге получили первые автомобили Cullinan, предназначенные для клиентских тест-драйвов. Роскошный внедорожник оснащен двойным турбодвигателем V12 объемом 6,75 л мощностью 571 л.с., а также абсолютно новой системой полного привода и рулевым управлением с приводом на четыре колеса. Цена новинки в московском дилерском центре «Авилон» начинается от 25,3 млн руб. Открыт прием заказов

В конце года российские дилеры Cadillac начали прием заказов на специальную лимитированную серию автомобилей Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition, подготовленную по случаю 20-летия модели. Стоимость новинки составляет от 6 млн 350 тыс. рублей.

Прием заказов на обновленное купе Chevrolet Camaro 2019 модельного года стартовал в конце декабря. Автомобиль получил оригинальный дизайн и новые технологии, сохранив при этом стартовую цену – 2 млн 990 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба американской марки, поставка первых Chevrolet Camaro в Россию начнется в январе 2019 года.

Немецкий Mercedes-Benz открыл прием предзаказов на новый внедорожник Mercedes-Benz GLE, который поступит в продажу в первом квартале 2019 года. Новинка будет представлена на российском рынке моделями GLE 300 d 4MATIC Premium по цене от 4 млн 650 тыс. рублей, GLE 300 d 4MATIC Sport – от 4 млн 950 тыс. рублей и GLE 450 4MATIC Sport Plus – от 6 млн 230 тыс. рублей.

Еще один автопроизводитель из Германии – компания Porsche – начала прием заказов на мощную модификацию компактного кроссовера Macan S с новым 3-литровым турбированным двигателем V6 с сажевым фильтром. Базовая цена новинки составляет 4 млн 299 тыс. рублей.