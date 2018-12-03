Новый Mercedes-Benz GLE доступен для заказа в России

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием предзаказов на новый внедорожник Mercedes-Benz GLE, который поступит в продажу в первом квартале 2019 года. На данный момент новинка будет представлена на российском рынке моделями GLE 300 d 4MATIC Premium по цене от 4 млн 650 тыс. рублей, GLE 300 d 4MATIC Sport – от 4 млн 950 тыс. рублей и GLE 450 4MATIC Sport Plus – от 6 млн 230 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Напомним, новый Mercedes-Benz GLE впервые был представлен на Парижском автосалоне в октябре 2018 года. Производство автомобилей осуществляется на заводе в г. Тускалуза (штат Алабама, США). Дизайн экстерьера нового Mercedes-Benz GLE не только формирует спортивный облик автомобиля, но и одновременно ставит новый рекорд по аэродинамике в сегменте автомобилей класса SUV (Сх = 0,29). Колесная база модели увеличилась на 80 мм, дополнительный комфорт обеспечит второй ряд сидений с полностью электрической регулировкой. К моменту своего выхода на рынок GLE получит совершенно новую гамму двигателей, а также новую систему 4Matic.

В автомобиле используется мультимедийная система MBUX – Mercedes-Benz User Experience новейшего поколения. Здесь на серийной основе применяются два больших дисплея с диагональю 12,3 дюйма (31,2 см) каждый, расположенные рядом друг с другом для обеспечения широкоформатного изображения.