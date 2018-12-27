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Cadillac привез в Россию юбилейную спецверсию Escalade

Cadillac привез в Россию юбилейную спецверсию Escalade

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев

12.01.17

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Российские дилеры Cadillac начали прием заказов на специальную лимитированную серию автомобилей Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition, подготовленную по случаю 20-летия модели. Стоимость новинки составляет от 6 млн 350 тыс. рублей. Количество автомобилей ограничено, сообщает пресс-служба американской марки.

Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition исполнен в цвете «черный металлик». В пакет входит салон, выполненный из коричневой кожи, специальные черные хромированные колесные диски, а также тормозные диски красного цвета. При покупке автомобиля специальной серии Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition каждый клиент получит комплект оригинальных колесных дисков. В программе участвуют автомобили Cadillac Escalade 2018 года модельного года в комплектации Platinum.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом квартале 2019 года российские дилеры Cadillac начнут продажи обновленного седана Cadillac CT6. Рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу в четвертое квартале будущего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки новинки спецверсии cadillac cadillac escalade

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