Обновленный Chevrolet Camaro доступен для заказа в России

Российские дилеры Chevrolet начали прием заказов на обновленный маслкар Chevrolet Camaro 2019 модельного года. Автомобиль получил оригинальный дизайн и новые технологии, сохранив при этом стартовую цену – 2 млн 990 тыс. рублей. Поставка первых Chevrolet Camaro в Россию начнется в январе 2019 года, сообщает пресс-служба американской марки.

Обновленный Chevrolet Camaro получил мультимедийную систему Chevrolet третьего поколения с функцией навигации и синхронизацией с мобильным телефоном, улучшенную систему обзора с новой цифровой камерой высокого разрешения, а также новую светодиодную оптику, которая пришла на смену ксеноновым фарам.

Рестайлинговый Chevrolet Camaro 2019 отличает более агрессивный внешний вид: начиная с капота, заканчивая задним спойлером, а также новый дизайн колесных дисков. При этом элементы решетки радиатора, воздухозаборники капота и бампера спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать воздушный поток для охлаждения компонентов, максимального уменьшения аэродинамического сопротивления и подъемной силы.

Chevrolet Camaro оснащается турбированным двигателем Camaro 2,0 л мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. Благодаря высокопроизводительной трансмиссии, улучшенной аэродинамике и низкому весу автомобиль набирает скорость 100 км/ч за 5,9 секунды.

В оснащение Chevrolet Camaro входят тормозная система Brembo Performance c 4-поршневыми суппортами, внешний охладитель масла двигателя и система охлаждения двигателя повышенного объема, обтянутое кожей рулевое колесо со спрямленной нижней секцией, а также система динамической стабилизации StabiliTrak, переключатель режимов движения, включая конфигурацию дисплея приборной панели с отображением динамических показателей.

Chevrolet Camaro 2019 модельного года оснащается мультимедийной системой 3-го поколения с абсолютно новыми функциями, обеспечивающими персонализацию и интуитивно понятный интерфейс. В комплектацию Camaro входит система с 8-дюймовым сенсорным экраном и функцией навигации, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенная система заднего обзора с новой цифровой камерой высокого разрешения, обеспечивающей более качественное изображение.

Кроме того, опционально для модели доступны сдвоенные декоративные полосы Rally Stripes и сплошные Center Stripes, а также три варианта дизайна 20-дюймовых колесных дисков: Bright Silver, Black или Premium Gray. Автомобиль получил новые цвета кузова: Crush (яркий оранжевый), Shadow Gray (серый), Riverside Blue (голубой) и Satin Steel Gray (светло-серый). Кроме того, предусмотрено пять вариантов исполнения отделки интерьера: Jet Black (черный), Medium Ash Gray (серый), Kalahari (коричневый), Adrenaline Red (черно-красный), Ceramic White (черно-белый).