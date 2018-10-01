Итоги российского авторынка в сентябре 2018 года: кто пришел и кто ушел?

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Позади первый месяц осени, и эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подвели традиционные итоги. В сентябре одна модель ушла с рынка, одна – объявила о своем скором уходе и еще одна – потеряла несколько модификаций. Пять новинок поступили в продажу, а одна модель получила российские ценники и комплектации. Ушли / собираются уходить:

Российские дилеры Lexus прекратили продажи седана Lexus GS, в последнее время предлагавшегося только в «заряженной» версии GS F. Машины стоимостью 6 млн 445 тыс. рублей поставлялись только по индивидуальным заказам, и, естественно, это был «штучный» товар: например, за весь 2017 год дилеры продали лишь девять экземпляров модели.

Ассортимент Skoda Octavia на российском рынке существенно урезан. Из прайс-листов исчезли модификации RS и Scout, все полноприводные версии, а также машины в богатой комплектации Laurin & Klement. Все эти варианты были нишевыми и, по данным издания «Авторевю», в прошлом году в сумме нашли 526 покупателей – это лишь 2% от общего объема продаж Octavia.

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок по завершении продаж дилерских остатков. Вероятно, это произойдет уже до конца октября, поскольку поставки модели в автосалоны и ее производство на калининградском заводе «Автотор» завершены. Розничная цена кроссовера начинается от 2 млн 439 тыс. рублей, однако в связи с реализацией остатков со склада, автомобиль можно приобрести с хорошим дисконтом. Поступили в продажу:

В конце сентября компания Bentley начала продажи нового Continental GT на российском рынке. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч. Цена на купе стартует от 14 млн 290 тыс. рублей.

В это же время бренд Geely начал продажи обновленного седана Emgrand 7, премьера которого прошла на Московском автосалоне - 2018. Новинка предлагается с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с. при 6000 оборотах в минуту, что позволяет развивать скорость 185 км/ч. Стоимость модели в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач составляет от 879 тыс. 990 рублей, в комплектации «Люкс» с вариатором – от 969 тыс. 990 рублей.

Одновременно с этим стартовали продажи седьмого поколения бизнес-седана Lexus ES. Новинка доступна в трех версиях – ES 200, ES 250 и ES 350, а также впервые в истории модели в версии F Sport, по цене от 2 млн 580 тыс. до 3 млн 996 тыс. рублей в зависимости от версии и комплектации.

Компания «ММС Рус» объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Цены на модель варьируются от 1 млн 639 тыс. до 2 млн 400 тыс. рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя.

Российские дилеры Volkswagen возобновили продажи хэтчбека Golf, который покинул российский рынок в 2016 году. Автомобиль доступен с двумя бензиновыми двигателями – мощностью 125 и 150 л.с. Модель предлагается в России в четырех комплектациях – Trendline (1 млн 429 тыс. 900 рублей), Comfortline (1 млн 499 тыс. 900 рублей), R-Line (1 млн 569 тыс. 900 рублей) и Highline (1 млн 649 тыс. 900 рублей). Первый автомобиль Volkswagen Golf уже нашел своего хозяина.