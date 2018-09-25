Новый Bentley Continental GT доступен у российских дилеров

Компания Bentley начала продажи нового Continental GT на российском рынке. Модель оснащается обновленным 6,0-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч, сообщает пресс-служба Bentley в России.

Интерьер нового Continental GT создан вручную с применением натуральных материалов. Стоит отметить 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата.

Экстерьер Continental GT создан с применением новейших технологий, обеспечивающих прочность кузова при его малом весе. В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология, однако особое впечатление производит оформление передних фар, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.

Новый Continental GT оснащен самыми современными системами Bentley Dynamic Ride, новой системой автоматически подключаемого полного привода и другими.