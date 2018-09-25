 АВТОСТАТ | Новый Bentley Continental GT доступен у российских дилеров

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 43 дней

подробнее

Горячая новость

На каких автомобилях ездят молодые россияне?
  • 25.09.18 - 09:19

    На каких автомобилях ездят молодые россияне?
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 24 сентября

    Автомобильный рынок Польши в августе 2018 года

    Польский авторынок собирается установить новый рекорд.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
  • 25.09.18

    Сколько зарабатывают дилерские центры в России?
Все публикации

Видео

Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
  • 24.05.17

    Выступление Татьяны Малыгиной («АВТОСТАТ»)
Все видео

24.09.18 Прочитали 1097 раз

Новый Bentley Continental GT доступен у российских дилеров

Новый Bentley Continental GT доступен у российских дилеров

Компания Bentley начала продажи нового Continental GT на российском рынке. Модель оснащается обновленным 6,0-литровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с 8-ступенчатой коробкой передач. Новый Continental GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч, сообщает пресс-служба Bentley в России.

Интерьер нового Continental GT создан вручную с применением натуральных материалов. Стоит отметить 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающимся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата.

Экстерьер Continental GT создан с применением новейших технологий, обеспечивающих прочность кузова при его малом весе. В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология, однако особое впечатление производит оформление передних фар, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.

Новый Continental GT оснащен самыми современными системами Bentley Dynamic Ride, новой системой автоматически подключаемого полного привода и другими.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки люксовые автомобили авторынок россии продажи легковые автомобили bentley bentley continental

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Продажи Bentley в России в 1 полугодии выросли на 17%

9 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько зарабатывают дилерские центры в России?

сегодня, 15:00

Вся инфографика