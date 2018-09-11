Skoda Octavia осталась без дорогих версий в России

Ассортимент Skoda Octavia на российском рынке существенно урезан. Из прайс-листов исчезли модификации RS и Scout, все полноприводные версии, а также машины в богатой комплектации Laurin & Klement. Все эти варианты были нишевыми и, по данным издания «Авторевю», в прошлом году в сумме нашли 526 покупателей – это лишь 2% от общего объема продаж Октавии.

Самой малотиражной оказалась Ocatavia RS: в 2017 году продано восемь машин. Scout нашел 127 покупателей. Машины в исполнении Laurin & Klement покупали в основном с полным приводом (186 штук), и только трое клиентов выбрали переднеприводные версии. Оставшиеся 202 автомобиля – с полным приводом и более простым оснащением.

Дело в том, что все перечисленные версии импортировались на российский рынок из Чехии, а головной завод уже переключился на выпуск модернизированных машин, моторы которых отвечают новым эконормам Euro 6d-TEMP. Сертифицировать эти двигатели в России слишком дорого, да и сами автомобили заметно подорожают, а продолжать выпуск машин со старыми моторами столь малым тиражом компании невыгодно. Впрочем, для «обычных» универсалов с передним приводом, которые в Россию также приходят из Чехии, сделано исключение: их по-прежнему можно купить в России с моторами Евро-5.

Еще одна потеря – из российской гаммы исключена Skoda Octavia с мотором 1.8 TSI (180 л.с.) и «механикой» (6% продаж). Отныне машины с этим двигателем предлагаются только в сочетании с «роботом» DSG. Для моторов 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) выбор между механической и автоматической трансмиссиями сохранен.

В итоге на российском рынке Octavia теперь предлагается с тремя двигателями и в трех комплектациях (Active, Ambition, Style). Набор вариантов одинаков для лифтбеков российской сборки и универсалов чешского производства, но из-за разного происхождения машин цены отличаются очень значительно: если лифтбек 2019 модельного года стоит от 1 млн 21 тысячи рублей, то Octavia Combi – это минимум 1 млн 336 тысяч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Skoda Octavia на российском рынке составили 15627 автомобилей, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем в августе Octavia впервые уступила второе место по объему продаж среди моделей Skoda внедорожнику Kodiaq.