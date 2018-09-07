Volvo представила в России гибридный внедорожник XC90 T8 Twin Engine

Компания Volvo представила в России подзаряжаемый от электросети внедорожник XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, гибридный внедорожник Volvo XC90 T8 Twin Engine оснащен бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. 2,0-литровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л.с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет XC90 T8 Twin Engine разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,5 л на 100 км. Цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 млн 469 тыс. рублей.

Люксовая четырехместная версия Excellence ориентирована на клиента, который передвигается в автомобиле с водителем. Салон отличается отделкой из натуральной кожи Nappa и дерева высококачественных сортов. Во втором ряду установлены два кресла с широким набором персональных настроек (массаж, вентиляция и др.). Пассажиры могут воспользоваться выдвигаемым сенсорным экраном, складными столиками, холодильником, отделением для бутылки и бокалов, подстаканником с функцией подогрева и охлаждения, а также хрустальными бокалами ручной работы от шведской компании Orrefors. Цены на самый роскошный автомобиль в модельной линейке Volvo начинаются от 8 млн 510 тыс. рублей.

«Volvo Car Russia планирует придерживаться глобальной стратегии электрификации Volvo. Это означает, что в будущем мы будем постепенно переходить от автомобилей исключительно с ДВС к мягким гибридам, не требующим наличия зарядной инфраструктуры. Но уже сегодня мы готовы предложить клиентам наш самый высокотехнологичный внедорожник XC90 T8 Twin Engine. Этот автомобиль может использоваться и как чистый электрокар для поездок по городу, и как экономичный гибридный автомобиль для дальних путешествий», – заявил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.