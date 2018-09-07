 АВТОСТАТ | Volvo представила в России гибридный внедорожник XC90 T8 Twin Engine

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

подробнее

Горячая новость

Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%
  • 7.09.18 - 15:17

    Продажи автомобилей премиум-брендов в августе увеличились на 15%
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 06 сентября

    Российский авторынок в августе сохранил двузначный рост

    В августе 2018-го было продано машин на 11% больше, чем год назад.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка в августе 2018 года
  • 07.09.18

    Лидеры авторынка в августе 2018 года
Все публикации

Видео

Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
  • 03.11.16

    Церемония награждения лауреатов премии «USED CAR AWARDS 2016»
Все видео

07.09.18 Прочитали 1347 раз

Volvo представила в России гибридный внедорожник XC90 T8 Twin Engine

15

Компания Volvo представила в России подзаряжаемый от электросети внедорожник XC90 с гибридной силовой установкой T8 Twin Engine.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, гибридный внедорожник Volvo XC90 T8 Twin Engine оснащен бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. 2,0-литровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л.с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет XC90 T8 Twin Engine разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,5 л на 100 км. Цены на Volvo XC90 T8 Twin Engine начинаются от 5 млн 469 тыс. рублей.

Люксовая четырехместная версия Excellence ориентирована на клиента, который передвигается в автомобиле с водителем. Салон отличается отделкой из натуральной кожи Nappa и дерева высококачественных сортов. Во втором ряду установлены два кресла с широким набором персональных настроек (массаж, вентиляция и др.). Пассажиры могут воспользоваться выдвигаемым сенсорным экраном, складными столиками, холодильником, отделением для бутылки и бокалов, подстаканником с функцией подогрева и охлаждения, а также хрустальными бокалами ручной работы от шведской компании Orrefors. Цены на самый роскошный автомобиль в модельной линейке Volvo начинаются от 8 млн 510 тыс. рублей.

«Volvo Car Russia планирует придерживаться глобальной стратегии электрификации Volvo. Это означает, что в будущем мы будем постепенно переходить от автомобилей исключительно с ДВС к мягким гибридам, не требующим наличия зарядной инфраструктуры. Но уже сегодня мы готовы предложить клиентам наш самый высокотехнологичный внедорожник XC90 T8 Twin Engine. Этот автомобиль может использоваться и как чистый электрокар для поездок по городу, и как экономичный гибридный автомобиль для дальних путешествий», – заявил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.   

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки гибриды volvo volvo xc90

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Volvo ХС90 в июле стал бестселлером марки в России

3 августа 2018

Все новости

Статьи на тему

Volvo: традиции, инновации… роскошь («АВТОСТАТ»)

19 октября 2016

Все статьи

Инфографика на тему

Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

3 августа 2018

Вся инфографика