Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок по завершении продаж дилерских остатков. Вероятно, это произойдет уже до конца октября, пишет "Российская газета". Поставки модели в автосалоны и ее производство на калининградском заводе "Автотор" завершены. Об этом рассказал представитель бренда в ходе пресс-тура нового Hyundai Santa Fe в Киргизии.

Собственно, эта модель и станет полноценной заменой Grand Santa Fe - по сути, семиместной версии Santa Fe третьего поколения (хотя после обновления в 2016 году заметно отличающейся от оригинала). В четвертой генерации у машины изначально предлагается третий ряд сидений в качестве опции. К тому же в перспективе в ряду SUV корейского бренда появится новый флагман - Palisade. Он почти наверняка доберется и до России, но сроки пока неизвестны. Во многом это зависит от валютной конъюнктуры.В любом случае, если мировая премьера большого кроссовера состоится в 2019-2020 годах, в Россию он попадет в лучшем случае спустя полгода, то есть, в 2020-2021 годах, пояснили в компании. Скорее всего, новинку будут собирать в Калининграде.

На данный момент Santa Fe третьего поколения предлагается на российском рынке по цене от 1 млн 964 тыс. рублей, Grand Santa Fe - от 2 млн 439 тыс. рублей, а новый Santa Fe - от 1 млн 999 тыс. рублей, при этом семиместная версия стоит от 2 млн 379 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Hyundai Grand Santa Fe на российском рынке составили 660 автомобилей.