 АВТОСТАТ | Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок

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Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок

Hyundai Grand Santa Fe

Кроссовер Hyundai Grand Santa Fe покинет российский рынок по завершении продаж дилерских остатков. Вероятно, это произойдет уже до конца октября, пишет "Российская газета". Поставки модели в автосалоны и ее производство на калининградском заводе "Автотор" завершены. Об этом рассказал представитель бренда в ходе пресс-тура нового Hyundai Santa Fe в Киргизии.

Собственно, эта модель и станет полноценной заменой Grand Santa Fe - по сути, семиместной версии Santa Fe третьего поколения (хотя после обновления в 2016 году заметно отличающейся от оригинала). В четвертой генерации у машины изначально предлагается третий ряд сидений в качестве опции. К тому же в перспективе в ряду SUV корейского бренда появится новый флагман - Palisade. Он почти наверняка доберется и до России, но сроки пока неизвестны. Во многом это зависит от валютной конъюнктуры.В любом случае, если мировая премьера большого кроссовера состоится в 2019-2020 годах, в Россию он попадет в лучшем случае спустя полгода, то есть, в 2020-2021 годах, пояснили в компании. Скорее всего, новинку будут собирать в Калининграде.

На данный момент Santa Fe третьего поколения предлагается на российском рынке по цене от 1 млн 964 тыс. рублей, Grand Santa Fe - от 2 млн 439 тыс. рублей, а новый Santa Fe - от 1 млн 999 тыс. рублей, при этом семиместная версия стоит от 2 млн 379 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Hyundai Grand Santa Fe на российском рынке составили 660 автомобилей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: потери hyundai hyundai grand santa fe

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