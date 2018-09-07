Седан Lexus GS покинул российский рынок

Российские дилеры Lexus прекратили продажи седана Lexus GS, в последнее время предлагавшегося только в «заряженной» версии GS F.

Как пишет портал Wroom.ru, четвертое поколение седана Lexus GS встало на конвейер в декабре 2011 года, вскоре после этого модель появилась на российском рынке. Спрос на автомобиль был невысоким, и летом 2016 года представительство японской марки прекратило поставки машин в Россию.

Покупателям продолжили предлагать только «заряженный» седан Lexus GS F с мощным мотором V8 5.0, развивающим 477 л.с. Машины стоимостью 6 млн 445 тыс. рублей поставлялись только по индивидуальным заказам, и, естественно, это был «штучный» товар: например, за весь 2017 год дилеры продали лишь девять экземпляров модели.

А теперь и Lexus GS F исчез из российского модельного ряда марки. На других рынках спрос на модель GS в последнее время тоже невысок, и, по неофициальным данным, на смену ей скоро придет совершенно новый седан.